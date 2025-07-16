Крупнейший в мире проект визуализации человеческого тела достиг отметки в 100 000 сканирований

Британский биобанк инициирует масштабный проект по сбору одного миллиарда изображений органов, кровеносных сосудов и костей с целью изучения старения и выявления различных заболеваний. Ученые надеются получить уникальные знания о процессах старения человека и первых признаках различных заболеваний благодаря сканированию 100 000 человек с головы до ног в рамках крупнейшего в мире проекта по полной визуализации тела. По завершении этого десятигодичного исследования квалифицированные специалисты из разных стран получат доступ к миллиарду обезличенных изображений сердца, мозга, брюшной полости, сосудов, костей и суставов добровольцев, а также к их медицинским картам и подробной информации о генетике, состоянии здоровья и образе жизни.

Ранее собранные подмножества данных из Британского биобанка, который отслеживает здоровье 500 000 жителей Великобритании, уже помогли сделать важные открытия – в частности, выявить влияние сердечных заболеваний на психическое здоровье и показать, что с помощью сканирования можно предсказать развитие множества болезней. Кроме того, результаты подтвердили, что употребление алкоголя в любом количестве не приносит пользы организму.

Пол Мэтьюз, руководитель группы визуализации Британского биобанка и профессор нейробиологии в Имперском колледже Лондона, подчеркнул, что детализация сканирования была настолько высокой, что ученые смогли выявить у людей повышенный риск деменции, заметив изменения, которые ранее оставались незамеченными. По его словам, метод позволяет обнаруживать разницу в объеме мозга, сравнимую с размером чайной ложки воды – это всего несколько десятых процента от общего объема мозга. В настоящее время эта процедура проходит тестирование в системе Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Врачи давно используют индекс массы тела (ИМТ) для оценки риска развития диабета и сердечных заболеваний, однако исследования с помощью сканирования брюшной полости показали, что у людей с одинаковыми показателями ИМТ и объемом талии распределение жира может сильно различаться, что влияет на вероятность возникновения проблем с сердцем. В рамках проекта Британский биобанк повторно сканирует 60 000 участников, чтобы проследить изменения в мозге, теле и костях за несколько лет после первого обследования. Ожидается, что на основе этих изображений медицинские технологии значительно улучшат работу Национальной службы здравоохранения Великобритании.