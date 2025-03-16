"Смерть в колыбели": в поселке Ахисамах не проснулся десятимесячный малыш
время публикации: 16 марта 2025 г., 16:42 | последнее обновление: 16 марта 2025 г., 16:42
Родители десятимесячного младенца из поселка Ахисамах обратились в службу спасения, когда малыш не проснулся утром. Спасатели быстро доставили ребенка в больницу "Шамир – Асаф а-Рофэ", где врачи констатировали смерть мальчика.
По всей видимости, речь идет о случае внезапной младенческой смерти. Сообщается, что тело ребенка передадут для погребения уже сегодня, в воскресенье, 16 марта. Он будет похоронен на кладбище Яркон.
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