Реформа оплаты психологов в госсекторе: повышение зарплат и улучшение статуса

Подписано соглашение об оплате труда психологов, работающих в общественном секторе. В соответствии с совместным заявлением Гистадрута, министерства финансов, министерства здравоохранения и министерства образования, реформа затронет около 5000 психологов. Разработанная новая структура оплаты создаст для психологов перспективу для продвижения – как в профессиональной сфере, так и в управленческой, а также будут существенно повышены зарплаты.

Реформа распространяется на психологов, работающих в государственном секторе, включая правительственные министерства и ведомства, местные органы власти, больницы и больничные кассы. Ожидается, что повышение зарплат привлечет психологов из частного сектора в государственный и поможет справиться с огромным дефицитом кадров в Израиле.

В соответствии с соглашением, заработная плата будет поэтапно повышаться, начиная с 1 января 2025 года (ретроактивно до этой даты), и у психолога-стажера ("митмахе") базовая зарплата с 1 января 2025 года составит 11 тысяч шекелей, 1 апреля 2026 года вырастет до 11250 шекелей в месяц, и 1 апреля 2027 года она вновь вырастет, на этот раз до 11500 шекелей в месяц.

Зарплата психолога-специалиста ("мумхе") вырастет с 1.1.25 до 13 тысяч шекелей, 1.4.26 – 13250 шекелей, 1.4.27 – 13500 шекелей. Базовая зарплата психолога-инструктора ("мадрих") с 1.1.25 составит 15 тысяч шекелей, 1.4.26 вырастет до 15250 шекелей, и 1.4.27 состоится третье повышение до 15500 шекелей. Базовая зарплата старшего инструктора ("мадрих бахир") с 1 января текущего года составит 17 тысяч шекелей, 1.4.26 вырастет до 17250 шекелей, и 1.4.27 – до 17500 шекелей.

В дополнение к базовой зарплате, психологи будут получать следующие надбавки:

– надбавка за стаж, которая начнет выплачиваться с 2026 года за каждый год работы в качестве психолога, она составит 1,5% ежегодно за первые 25 лет стажа и 0,6% за годы с 26 по 30. За каждый год службы в ЦАХАЛе или на национальной службе (только обязательная служба) психолог будет иметь право на дополнительную надбавку за стаж в размере 1%.

– надбавка за руководящие функции будет полагаться психологам, работающим на руководящих должностях, ее размер будет колебаться от 5% до 25% от базовой заработной платы в соответствии с управленческой иерархией и размером подразделения.

– надбавка за профессиональную ответственность (от 500 до 1200 шекелей в месяц при работе на полную ставку).

Предусмотрены также надбавки и бонусы за увеличенную занятость, за работу в больницах и поликлиниках, надбавка за докторскую степень в данной сфере.