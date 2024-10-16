Минздрав рекомендует не купаться на пляже "Мей Ами" в Ашдоде

Министерство здравоохранения Израиля рекомендует воздержаться от купания в районе пляжа "Мей Ами" в Ашдоде. Причина: аномальные результаты анализа качества морской воды на наличие бактерий.

Позже будут проведены дополнительные анализы качества воды.

Как правило, минздрав в течение нескольких дней отменяется подобные распоряжения, если новые пробы не дают негативных результатов.