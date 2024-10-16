Минздрав рекомендует не купаться на пляже "Мей Ами" в Ашдоде
время публикации: 16 октября 2024 г., 10:51 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 10:56
Министерство здравоохранения Израиля рекомендует воздержаться от купания в районе пляжа "Мей Ами" в Ашдоде. Причина: аномальные результаты анализа качества морской воды на наличие бактерий.
Позже будут проведены дополнительные анализы качества воды.
Как правило, минздрав в течение нескольких дней отменяется подобные распоряжения, если новые пробы не дают негативных результатов.