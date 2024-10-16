x
16 октября 2024
|
последняя новость: 11:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
16 октября 2024
|
16 октября 2024
|
последняя новость: 11:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Минздрав рекомендует не купаться на пляже "Мей Ами" в Ашдоде

время публикации: 16 октября 2024 г., 10:51 | последнее обновление: 16 октября 2024 г., 10:56
Минздрав рекомендует не купаться на пляже "Мей Ами" в Ашдоде
Flash90

Министерство здравоохранения Израиля рекомендует воздержаться от купания в районе пляжа "Мей Ами" в Ашдоде. Причина: аномальные результаты анализа качества морской воды на наличие бактерий.

Позже будут проведены дополнительные анализы качества воды.

Как правило, минздрав в течение нескольких дней отменяется подобные распоряжения, если новые пробы не дают негативных результатов.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook