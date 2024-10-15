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40-летний мужчина в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных гриппом

время публикации: 15 октября 2024 г., 21:52 | последнее обновление: 15 октября 2024 г., 21:58
40-летний мужчина в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных гриппом
Flash90

Журналист телеканала "Кан-11" Кэти Дор рассказала в вечернем выпуске новостей о первом пациенте, доставленном в больницу в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных гриппом.

Пациенту 40 лет, он не имеет хронических заболеваний. Он находится на ЭКМО, медики опасаются за его жизнь.

Вакцинация населения от гриппа была начата больничными кассами месяц назад. По данным минздрава, прививку сделали около 400 тысяч израильтян, что намного меньше показателей вакцинации в прошлые годы.

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