Коронавирус в мире: более 273 млн заразились, около 5,4 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 17 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5353127 человек (+7400 за сутки), более 273 млн заразились, около 23 млн инфицированы в настоящее время, более 245 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 824520 умерших
Бразилия – 617521
Индия – 476869
Мексика – 297356
Россия – 294024 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Перу – 202076
Великобритания – 146937
Индонезия – 143979
Италия – 135301
Иран – 130946
Колумбия – 129295
Франция – 121171
Аргентина – 116874
Германия – 108154
Украина – 92313
Польша – 90306
ЮАР – 90262
Испания – 88667
Турция – 79863
Румыния – 58019
Филиппины – 50496
Чили – 38773
Венгрия – 37376
Чехия – 34923
Эквадор – 33586
Малайзия – 31026
Канада – 30012
Болгария – 29933
Пакистан – 28863
Вьетнам – 28857
Бангладеш – 28041
Бельгия – 27763
Тунис – 25450
Ирак – 24030
Таиланд – 21325
Египет – 21234
Нидерланды – 20310
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6007
Болгария – 4356
Венгрия – 3883
Чехия – 3252
Румыния – 3046
Бразилия – 2875
Аргентина – 2552
Колумбия – 2502
США – 2470
Польша – 2390
Бельгия – 2380
Мексика – 2272
Италия – 2243
Великобритания – 2148
Украина – 2129
Тунис – 2121
Россия – 2014
Чили – 2003
Испания – 1895
Эквадор – 1862
Франция – 1850
Иран – 1531
ЮАР – 1494
Германия – 1285
Нидерланды – 1181
Больше всего заразившихся выявлено в США: более 51 млн человек. Около 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 10 млн в Великобритании и России. Более 9 млн в Турции. Более 8 млн во Франции. Более 6 млн в Иране и Германии. Более 5 млн в Аргентине, Испании, Колумбии, Италии. Более 4 млн в Индонезии. Более 3 млн в Мексике, Украине, Польше, ЮАР. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Нидерландах, Таиланде, Чехии, Ираке. Более 1 млн в Чили, Канаде, Бельгии, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Иордании, Греции.
Коронавирус был выявлен у 1353281 израильтян, 8230 из них умерли. Относительная смертность: 882 на 1 млн (87-е место в мире).
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