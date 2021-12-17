Коронавирус в мире: более 273 млн заразились, около 5,4 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 17 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5353127 человек (+7400 за сутки), более 273 млн заразились, около 23 млн инфицированы в настоящее время, более 245 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 824520 умерших

Бразилия – 617521

Индия – 476869

Мексика – 297356

Россия – 294024 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Перу – 202076

Великобритания – 146937

Индонезия – 143979

Италия – 135301

Иран – 130946

Колумбия – 129295

Франция – 121171

Аргентина – 116874

Германия – 108154

Украина – 92313

Польша – 90306

ЮАР – 90262

Испания – 88667

Турция – 79863

Румыния – 58019

Филиппины – 50496

Чили – 38773

Венгрия – 37376

Чехия – 34923

Эквадор – 33586

Малайзия – 31026

Канада – 30012

Болгария – 29933

Пакистан – 28863

Вьетнам – 28857

Бангладеш – 28041

Бельгия – 27763

Тунис – 25450

Ирак – 24030

Таиланд – 21325

Египет – 21234

Нидерланды – 20310



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6007

Болгария – 4356

Венгрия – 3883

Чехия – 3252

Румыния – 3046

Бразилия – 2875

Аргентина – 2552

Колумбия – 2502

США – 2470

Польша – 2390

Бельгия – 2380

Мексика – 2272

Италия – 2243

Великобритания – 2148

Украина – 2129

Тунис – 2121

Россия – 2014

Чили – 2003

Испания – 1895

Эквадор – 1862

Франция – 1850

Иран – 1531

ЮАР – 1494

Германия – 1285

Нидерланды – 1181



Коронавирус был выявлен у 1353281 израильтян, 8230 из них умерли. Относительная смертность: 882 на 1 млн (87-е место в мире).