Солнечный свет в младенчестве влияет на появление рецидива у детей с рассеянным склерозом

Воздействие солнечного света хотя бы 30 минут каждый день в течение первого года жизни может снизить риск рецидива у детей, которым позже поставят диагноз рассеянного склероза.

В исследовании ученые из Американской академии неврологии проанализировали медицинские записи из 18 клиник рассеянного склероза (РС) по всей территории США, чтобы выявить 334 детей и молодых людей с РС, развившимся в детстве, в возрасте от 4 до 21 года. Участников наблюдали в течение четырех лет после появления первых симптомов.

Для оценки воздействия солнечного света родители или опекуны участников заполнили анкеты, в которых указывалось, сколько времени они и их биологическая мать проводили на солнце в различные периоды жизни, какую одежду носили и как часто использовали солнцезащитный крем. Из всей группы 206 участников пережили хотя бы один рецидив в ходе исследования. Рецидивы определялись как новые или возвращающиеся симптомы, длящиеся не менее 24 часов и разделенные как минимум 30 днями с последним приступом РС, без наличия лихорадки или инфекции.

Исследования показали, что среди 75 участников, которые получали от 30 минут до часа солнечного света ежедневно летом в первый год жизни, рецидив случился у 34 детей (45%). В группе из 182 участников, которые получали менее 30 минут солнечного света ежедневно летом в первый год жизни, рецидив произошел у 118 детей (65%). После учета таких факторов, как воздействие табака в первый год жизни, сезон рождения, тип принимаемых препаратов от рассеянного склероза и использование средств защиты от солнца, исследователи выяснили, что 30 и более минут ежедневного пребывания на летнем солнце в первый год жизни связаны с уменьшением риска рецидива на 33%.

Исследователи также проанализировали воздействие солнечного света на биологических матерей детей. Они обнаружили, что ежедневное пребывание на солнце более 30 минут во время второго триместра беременности связано с 32% снижением риска рецидива рассеянного склероза у ребенка.