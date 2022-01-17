Правительство утвердило законопроект об оплате больничных онкологическим больным с первого дня

Законодательная комиссия правительства одобрила законопроект, предусматривающий оплату больничных дней с первого дня для проходящих лечение и выздоравливающих от тяжелой болезни.

Напомним, что существующий закон предусматривает выплату 50% больничного за второй и третий дни отсутствия по болезни и полную оплату начиная с четвертого дня. Первый день больничного не оплачивается вовсе (если иное не прописано в коллективном трудовом договоре), тогда как процесс восстановления после онкологии и других тяжелых болезней предусматривает регулярные визиты в дневной стационар, проведение проверок и т.д.