Коронавирус в мире: 329 млн заразились, около 5,6 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 17 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5557754 человек (+3978 за сутки), около 329 млн заразились, около 56 млн инфицированы в настоящее время, около 268 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,7%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 873564 умерших
Бразилия – 621099
Индия – 486482
Россия – 321320 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 301410
Перу – 203376
Великобритания – 151987
Индонезия – 144170
Италия – 141104
Иран – 132075
Колумбия – 130996
Франция – 126967
Аргентина – 118040
Германия – 116268
Польша – 102305
Украина – 98283
ЮАР – 93364
Испания – 90759
Турция – 84758
Румыния – 59240
Филиппины – 52907
Венгрия – 40237
Чили – 39394
Чехия – 36853
Вьетнам – 35609
Эквадор – 34219
Болгария – 32086
Малайзия – 31793
Канада – 31530
Пакистан – 29019
Бельгия – 28612
Бангладеш – 28144
Тунис – 25777
Ирак – 24247
Египет – 22148
Греция – 21984
Таиланд – 21941
Нидерланды – 21155
Боливия – 20238
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6039
Болгария – 4672
Венгрия – 4182
Чехия – 3432
Румыния – 3111
Бразилия – 2890
Польша – 2708
США – 2616
Аргентина – 2575
Колумбия – 2533
Бельгия – 2452
Италия – 2339
Мексика – 2301
Украина – 2268
Великобритания – 2221
Россия – 2200
Тунис – 2146
Греция – 2125
Чили – 2034
Испания – 1940
Франция – 1939
Эквадор – 1895
Боливия – 1698
ЮАР – 1544
Иран – 1542
Германия – 1381
Нидерланды – 1230
Больше всего заразившихся выявлено в США: около 67 млн человек. Более 37 млн в Индии. Более 23 млн в Бразилии. Более 15 млн в Великобритании. Более 14 млн во Франции. Более 10 млн в России, Турции. Более 8 млн в Италии, Испании. Более 7 млн в Германии, Аргентине. Более 6 млн в Иране. Более 5 млн в Колумбии. Более 4 млн в Индонезии, Польше, Мексике. Более 3 млн в Украине, ЮАР, Нидерландах, Филиппинах. Более 2 млн в Малайзии, Перу, Таиланде, Чехии, Ираке, Бельгии, Канаде, Вьетнаме. Более 1 млн в Чили, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Австрии, Швейцарии, Греции, Венгрии, Иордании, Австралии, Марокко, Ирландии, Казахстане, Дании.
Коронавирус был выявлен у 1792137 израильтян, 8318 из них умерли. Относительная смертность: 892 на 1 млн (89-е место в мире).
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