Коронавирус в мире: 329 млн заразились, около 5,6 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 17 января 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5557754 человек (+3978 за сутки), около 329 млн заразились, около 56 млн инфицированы в настоящее время, около 268 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,7%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 873564 умерших

Бразилия – 621099

Индия – 486482

Россия – 321320 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 301410

Перу – 203376

Великобритания – 151987

Индонезия – 144170

Италия – 141104

Иран – 132075

Колумбия – 130996

Франция – 126967

Аргентина – 118040

Германия – 116268

Польша – 102305

Украина – 98283

ЮАР – 93364

Испания – 90759

Турция – 84758

Румыния – 59240

Филиппины – 52907

Венгрия – 40237

Чили – 39394

Чехия – 36853

Вьетнам – 35609

Эквадор – 34219

Болгария – 32086

Малайзия – 31793

Канада – 31530

Пакистан – 29019

Бельгия – 28612

Бангладеш – 28144

Тунис – 25777

Ирак – 24247

Египет – 22148

Греция – 21984

Таиланд – 21941

Нидерланды – 21155

Боливия – 20238



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6039

Болгария – 4672

Венгрия – 4182

Чехия – 3432

Румыния – 3111

Бразилия – 2890

Польша – 2708

США – 2616

Аргентина – 2575

Колумбия – 2533

Бельгия – 2452

Италия – 2339

Мексика – 2301

Украина – 2268

Великобритания – 2221

Россия – 2200

Тунис – 2146

Греция – 2125

Чили – 2034

Испания – 1940

Франция – 1939

Эквадор – 1895

Боливия – 1698

ЮАР – 1544

Иран – 1542

Германия – 1381

Нидерланды – 1230



Коронавирус был выявлен у 1792137 израильтян, 8318 из них умерли. Относительная смертность: 892 на 1 млн (89-е место в мире).