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NEWSru.co.il :: Здоровье17 января 2022 г., 13:16

Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено более 800 заразившихся, восемь больных COVID-19 умерли

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено более 800 заразившихся, восемь больных COVID-19 умерли

В понедельник, 17 января, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что за последние сутки были выявлены 823 новых случаев заражения коронавирусом. 195 объявлены выздоровевшими. Восемь больных COVID-19 умерли.

Данных по тестам нет. На прошлой неделе при тестировании в 9% случаев выявлялся коронавирус.

Сообщается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 58 пациентов.


Также приводятся такие данные: 97,7% инфицированных коронавирусом выздоровели, 1,3% заразившихся пока не выздоровели, 1% умерли.

За весь период эпидемии: 5027 умерших, около 477 тыс. заразившихся коронавирусом.

Около 2,3 млн жителей ПА получили одну дозу вакцины против коронавируса, около 1 млн – две дозы. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА использовались вакцины "Спутник V", Moderna, Pfizer.

Отметим, что минздрав ПА включает в свою статистику арабские кварталы Иерусалима, что вносит путаницу в отчетность.

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