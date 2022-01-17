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NEWSru.co.il :: Здоровье17 января 2022 г., 11:50

Минздрав Израиля вновь задерживает отчет по коронавирусу

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Минздрав Израиля вновь задерживает отчет по коронавирусу

Министерство здравоохранения Израиля утром в понедельник, 17 января, без объяснения причин не опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса в стране.

Накануне, 16 января, публикация отчета была задержана примерно на шесть часов из-за "технических проблем".

Повторная задержка происходит на фоне значительного роста числа зараженных. Возможно, это связано с тем, что многие сотрудники, отвечающие за информационное обеспечение в минздраве, больны или находятся на карантине.

Вечером 16 января минздрав сообщал о более чем 253 тысячах зараженных коронавирусом в стране, из которых 1303 госпитализированы, 446 в тяжелом состоянии.


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Минздрав Израиля задерживает отчет по коронавирусу

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