Минздрав Израиля вновь задерживает отчет по коронавирусу

Министерство здравоохранения Израиля утром в понедельник, 17 января, без объяснения причин не опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса в стране.

Накануне, 16 января, публикация отчета была задержана примерно на шесть часов из-за "технических проблем".

Повторная задержка происходит на фоне значительного роста числа зараженных. Возможно, это связано с тем, что многие сотрудники, отвечающие за информационное обеспечение в минздраве, больны или находятся на карантине.

Вечером 16 января минздрав сообщал о более чем 253 тысячах зараженных коронавирусом в стране, из которых 1303 госпитализированы, 446 в тяжелом состоянии.