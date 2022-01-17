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NEWSru.co.il :: Здоровье17 января 2022 г., 13:24

"Маккаби": препарат Paxlovid от COVID-19 значительно улучшил состояние 92% пациентов

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"Маккаби": препарат Paxlovid от COVID-19 значительно улучшил состояние 92% пациентов

Больничная касса "Маккаби" опубликовала результаты опроса, согласно которым, состояние 92% пациентов, принимавших препарат Paxlovid для лечения коронавирусной инфекции, улучшилось в течение трех дней после начала приема лекарства.

Всего 88% пациентов, получивших от "Маккаби" препарат Paxlovid, начали его принимать.

6% сообщили, что не стали принимать препарат, опасаясь побочных эффектов.


6% пациентов прекратили принимать препарат из-за побочных эффектов. Среди побочных эффектов называют понос, потерю вкуса и запаха, мышечные боли, головные боли и металлический привкус во рту.

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