"Маккаби": препарат Paxlovid от COVID-19 значительно улучшил состояние 92% пациентов
Больничная касса "Маккаби" опубликовала результаты опроса, согласно которым, состояние 92% пациентов, принимавших препарат Paxlovid для лечения коронавирусной инфекции, улучшилось в течение трех дней после начала приема лекарства.
Всего 88% пациентов, получивших от "Маккаби" препарат Paxlovid, начали его принимать.
6% сообщили, что не стали принимать препарат, опасаясь побочных эффектов.
6% пациентов прекратили принимать препарат из-за побочных эффектов. Среди побочных эффектов называют понос, потерю вкуса и запаха, мышечные боли, головные боли и металлический привкус во рту.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Здоровье // 09 января 2022
Каждый шестой израильтянин отказывается принимать прописанный врачом препарат Pfizer от COVID-19
Каждый шестой израильтянин отказывается принимать прописанный врачом препарат Pfizer от COVID-19
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 декабря 2021
В Израиль прибыла первая партия препарата Pfizer для лечения коронавируса
В Израиль прибыла первая партия препарата Pfizer для лечения коронавируса