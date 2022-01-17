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NEWSru.co.il :: Здоровье17 января 2022 г., 18:41

Минздрав распорядился прекратить PCR-тесты для лиц, не входящих в "группы риска"

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Минздрав распорядился прекратить PCR-тесты для лиц, не входящих в "группы риска"

По информации телеканала "Кешет", министерство здравоохранения распорядилось прекратить делать PCR-тесты лицам, младше 60 лет и не входящим в "группы риска". Новые инструкции вступят в силу через два дня, в четверг, 20 января.

В минздраве это решение объясняют тем, что ранее выявление болезни с помощью PCR-тестов у лиц, у которых коронавирусная инфекция может протекать в тяжелой форме, поможет вовремя начать лечение с помощью препарата Paxlovid. Этот препарат может помочь только в том случае, если его начать принимать в первые пять дней после заражения. Таким образом, у врачей крайне мало времени для того, чтобы выписать препарат.

В случае остальных категорий населения специалисты не считают оправданным проведение PCR-тестов.


Вместе с тем, координатор по борьбе с коронавирусом профессор Сальман Зарка на брифинге для журналистов 17 января сообщил, что в данный момент 86% пациентов коронавирусных отделений составляют люди старше 60 лет и около 75% из них невакцинированы.

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