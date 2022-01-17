С 19 января срок карантина сократится с семи до пяти дней

Глава правительства Нафтали Беннет поддержал рекомендацию сократить продолжительность обязательного карантина до пяти дней. Новые правила вступят в силу 19 января после утверждения гендиректором минздрава профессором Нахманом Ашем.

В соответствии с новыми правилами, в случае подтвержденного заражения, даже если нет симптомов заболевания, привитые израильтяне должны будут в течение пяти дней соблюдать режим самоизоляции. Для выхода из карантина необходимо два отрицательных теста, сделанных на четвертый и на пятый день карантина.

Непривитые граждане в случае контакта с носителем коронавируса будут обязаны находиться в карантине в течение пяти дней и для его завершения им потребуется сделать антиген-тест в официальном пункте проверки.

Кроме того на встрече было принято решение о том, что каждый израильтянин будет иметь право на получение нескольких комплектов для проведения антиген-тестов в домашних условиях.

Решение о сокращении карантина было принято на встрече, которая проходила в канцелярии главы правительства с участием специалистов минздрава.

После завершения встречи координатор по борьбе с коронавирусом профессор Сальман Зарка провел брифинг для журналистов, на котором он отметил, что Израиль еще не преодолел пик заболеваемости. По его словам, в данный момент 86% пациентов коронавирусных отделений составляют люди старше 60 лет и около 75% из них не вакцинированы. Говоря о сокращении карантина до пяти дней, Зарка отметил, что нельзя гарантировать, что через пять дней заболевший не может заражать других людей.