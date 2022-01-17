Опубликованы данные израильского исследования об эффективности четвертой прививки Pfizer-BioNTech

Профессор Гили Регев-Йохай, главный исследователь и заведующая подразделением профилактики и контроля инфекционных заболеваний в больнице "Шибе", обнародовала предварительные результаты исследования об эффективности четвертой прививки от коронавируса. Гили Регев-Йохай отметила, что в мире не принято публиковать предварительные результаты, однако она понимает потребность общества в этой информации.

Профессор Регев-Йохай сообщила, что уровень антител после четвертой прививки больше увеличивается, чем после "бустера". "Но вместе с тем, среди сделавших четвертую прививку есть случаи заражения штаммом "омикрон", хотя их и меньше, чем случаев заражения "омикроном" в контрольной группе. Тем не менее, случаев заражения все равно было много", - сказала она.

Подводя итоги, профессор "Шибы" сказала: "Четвертая прививка эффективна против штаммов "альфа" и "дельта", но недостаточно хорошо защищает от "омикрона".

Она также отметила, что, возможно, в будущем потребуется сделать еще одну прививку "обновленной" вакциной.

В исследовании, о результатах которого сообщила Гили Регев-Йохай, принимают участие десятки сотрудников больницы "Шиба". В рамках эксперимента несколько членов медперсонала сделали четвертую прививку вакциной Moderna, которая показала схожие результаты - рост антител, но слабая защита от "омикрона".

Говоря о проводящейся в Израиле кампании вакцинации четвертой дозой лиц старше 60 лет, профессор Гили Регев-Йохай назвала решение о ее проведении правильным. "Возможно, следует пересмотреть возрастные рамки вакцинирующихся, сдвинув их в сторону увеличения", - предположила она.