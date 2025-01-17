Стресс во время операции помогает хирургу успешно выполнить свою работу

Исследование показывает, что существует оптимальный уровень стресса, который способствует успешной работе опытных хирургов.

По данным исследования, опубликованного в журнале JAMA Surgery, результаты операции для пациентов зависят от различных факторов, таких как возраст, здоровье и тяжесть состояния, однако уровень стресса у хирурга также может играть роль.

Исследователи проанализировали данные 793 операций, проведенных 38 врачами в четырех больницах Лиона, Франция. Для отслеживания изменений в частоте сердечных сокращений хирургов, которые являются индикатором стресса, исследователи использовали нагрудные мониторы в первые пять минут операции, а затем проверяли состояние пациентов спустя месяц.

Результаты показали, что более высокий уровень стресса у хирурга во время операции был связан с меньшим числом серьезных осложнений после операции.

Ученые отмечают, что результаты их исследования отличаются от предыдущих наблюдений, которые показывали, что стресс хирурга во время операции опасен для здоровья пациента. По мнению исследователей, одно из возможных объяснений противоречивых результатов заключается в том, что умеренный уровень стресса может помочь врачам достичь состояния, когда они находятся в глубокой концентрации, в то время как чрезмерный стресс может привести к большему числу ошибок.

Уровень опыта врача и тип операции также могли оказать влияние. В исследовании большинство операций были плановыми, а все хирурги имели большой опыт и множество обязанностей.

Автор исследования Джейк Отри добавил, что в будущем информация о уровне стресса хирурга может быть использована для повышения качества лечения. Например, уровень стресса врача может отображаться на экране в операционной, предупреждая в реальном времени, когда можно безопасно прервать хирурга вопросом.