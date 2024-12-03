Врачи не доверяют устройствам для контроля состояния здоровья

Многие медицинские специалисты и технические эксперты продолжают относиться с осторожностью к данным о здоровье, полученным носимыми гаджетами, такими как фитнес-трекеры и умные часы.

Использование устройств, которые фиксируют данные о здоровье и подают сигналы, когда чувствуют, что у человека повысилось давление или пульс, продолжает набирать популярность. Умные часы, кольца, напульсники помогают контролировать важные показатели о здоровье, которые в некоторых случаях могут сигнализировать о серьезных отклонениях или необходимости обратиться к специалисту. Однако многие врачи до сих относятся к таким технологиям с осторожностью.

Доктор Хелен Солсбери – врач общей практики в клинике Оксфорда, в разговоре с BBC рассказывает, что пациенты не так часто приходят, ссылаясь на данные своих носимых устройств, но такие случаи участились, и это вызывает у нее больше беспокойства, чем радости. По ее мнению, на каждую ситуацию, где это оказывается полезным, вероятно, приходится больше случаев, когда это приносит меньше пользы. "Я беспокоюсь, что мы строим общество ипохондрии и чрезмерного контроля за своим телом", – говорит Солсбери.

Доктор отмечает, что аномальные данные, такие как учащенное сердцебиение, могут возникать по разным причинам – от временных сбоев в работе организма до неисправностей устройства, и в большинстве случаев они не требуют дополнительного внимания. Она выражает обеспокоенность тем, что чрезмерный акцент на постоянном мониторинге может привести к тому, что люди будут обращаться к врачу каждый раз, когда устройство сигнализирует о проблеме, вместо того чтобы полагаться на собственное самочувствие.

Кроме того, Солсбери обращает внимание на психологический аспект использования таких данных, который становится для некоторых людей "страховкой" от неожиданных диагнозов. Однако серьезные болезни, например рак, далеко не всегда можно обнаружить с помощью часов или приложений.

Доктор Ян Вэй, доцент кафедры носимых технологий в Университете Ноттингем Трент, объясняет, что в случае с умными часами постоянное измерение ЭКГ невозможно, поскольку это быстро разрядит батарею. Кроме того, движение – как самого устройства на запястье, так и активность человека, который его носит, – может создавать "шум" в данных и снижать их точность.