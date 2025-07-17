Главврачи терапевтических отделений 7 больниц отменяют сокращение смен ординаторов

Несколько десятков главврачей терапевтических отделений больниц "Сорока", "Барзилай", "Зив", "Пориа", "а-Эмек", Итальянской больницы в Нацерете и больницы Западной Галилеи уведомили министерство здравоохранения о намерении отменить сокращение смен врачей-ординаторов, введенное около двух лет назад.

В письме на имя гендиректора минздрава главврачи написали, что прекращают участие в пилотной программе "до выработки ответственной схемы с объективными, справедливыми и разумными критериями для подготовки ординаторов при сохранении безопасности и качества медицинского обслуживания, предоставляемого населения".

По их словам, их профессиональная ответственность "не позволяет продолжать участие в данной программе, наносящей значительный ущерб качеству подготовки врачей, увеличивающей нагрузку на врачей-специалистов, и подвергающей риску пациентов".

В организации врачей-ординаторов "Миршам" заявили, что главврачи терапевтических отделений не могут увеличивать смены врачей самовольно, без разрешения министерства труда, и что они будут судиться с любым главврачом, который нарушит закон.