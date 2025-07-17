x
17 июля 2025
|
последняя новость: 22:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 июля 2025
|
17 июля 2025
|
последняя новость: 22:58
17 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Главврачи терапевтических отделений 7 больниц отменяют сокращение смен ординаторов

Минздрав
Больницы
Врачи
время публикации: 17 июля 2025 г., 22:19 | последнее обновление: 17 июля 2025 г., 22:19
Главврачи терапевтических отделений 7 больниц отменяют сокращение смен ординаторов
Tomer Neuberg/Flash90

Несколько десятков главврачей терапевтических отделений больниц "Сорока", "Барзилай", "Зив", "Пориа", "а-Эмек", Итальянской больницы в Нацерете и больницы Западной Галилеи уведомили министерство здравоохранения о намерении отменить сокращение смен врачей-ординаторов, введенное около двух лет назад.

В письме на имя гендиректора минздрава главврачи написали, что прекращают участие в пилотной программе "до выработки ответственной схемы с объективными, справедливыми и разумными критериями для подготовки ординаторов при сохранении безопасности и качества медицинского обслуживания, предоставляемого населения".

По их словам, их профессиональная ответственность "не позволяет продолжать участие в данной программе, наносящей значительный ущерб качеству подготовки врачей, увеличивающей нагрузку на врачей-специалистов, и подвергающей риску пациентов".

В организации врачей-ординаторов "Миршам" заявили, что главврачи терапевтических отделений не могут увеличивать смены врачей самовольно, без разрешения министерства труда, и что они будут судиться с любым главврачом, который нарушит закон.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 февраля 2025

Правительство признало проект сокращения смен ординаторов провальным
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 12 сентября 2022

Лапид: "Больницы, которые готовы к сокращению смен, могут приступать к реформе". Руководство больниц: "Мы не готовы"
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 07 сентября 2022

Один из врачей-ординаторов из больницы "Ихилов" спустя четыре дня прекратил голодовку
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 30 августа 2022

На площади Рабина в Тель-Авиве проходит акция протеста врачей-ординаторов