Страхование патронажного ухода "Битуах сиуди" больничных касс

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Как получить деньги, если вы уже сегодня ограничены в выполнении базовых повседневных действий?

До конца 2024 года застрахованные через больничную кассу страховкой "Битуах сиуди" на случай длительного ухода, и уже имеющие ограничения как минимум в 3 ежедневных действиях из 6 (одевание, купание, передвижение, вставание с постели или стула, контроль недержания и прием пищи), по-прежнему будут иметь право на высокие ежемесячные выплаты, начиная с примерно 3200 шекелей до примерно 6414 шекелей в месяц в течение 5 лет.

88-летняя Элла, пережившая Холокост, член больничной кассы "Леумит", страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и почечной недостаточностью, гипертонией, головокружением, частыми падениями, ухудшением состояния после замены тазобедренного сустава, недержанием мочи. Элла имеет право с 2022 года на 21 час помощи метапелет от Битуах леуми, а также на 9 часов помощи из фонда для переживших Холокост в связи с тем, что ее возможности ограничены в передвижении, купании, одевании и она страдает недержанием мочи. Элла обратилась в адвокатский офис Меиры Зоар с просьбой начать процесс подачи судебного иска. После правильного обращения со всеми необходимыми документами в страховую компанию, требование Эллы было признано компанией "Менора". Имея право на ежемесячное пособие по уходу в размере 5248 шекелей в течение 5 лет, она получила также ретроспективно сумму примерно в 75000 шекелей и продолжит получать выплаты до конца срока действия полиса (всего 5 лет).

Вот еще одно из множества успешно выигранных дел. Юрий, 85 лет, является членом больничной кассы "Маккаби". Он страдает тяжелой болезнью легких, астмой, гипертонией, ишемической болезнью сердца. С 2020 года Юрий имеет право на 17 часов ухода от Битуах леуми. Недавно он обратился в страховую компанию "Феникс", которая страховала членов больничной кассы "Маккаби" коллективной страховкой "Битуах сиуди" с 2019 до конца 2023 года, однако "Феникс" заявил, что с 2024 года больше не страхует членов "Маккаби". С помощью адвокатского офиса Меиры Зоар был подан мотивированный иск к компании "Феникс", в котором утверждалось, что оснований для отклонения иска Юрия нет, поскольку, согласно всем документам, он нуждался в патронажном уходе в тот период, когда компания "Феникс" его страховала и начисляла ему страховые премии через членские взносы больничной кассы "Маккаби", поэтому она должна платить. По итогам иска была проведена процедура медиации, и Юрий получил единовременную сумму в размере 170 тысяч шекелей.

Следует помнить, что сфера страхования на случай длительного ухода является очень сложной, и в 2024 году претерпела кардинальные изменения. Вы должны быть хорошо знакомы с правилами страхового надзора, постановлениями по этому вопросу, различными инструкциями по полису, включая мелкий шрифт, и знать, как вести себя со страховыми компаниями, этими гигантскими корпорациями, чтобы максимально увеличить шансы на получение страхового возмещения.

Адвокатский офис Меиры Зоар на протяжение многих лет работает с русскоязычными израильтянами по всей стране и представляет их интересы в исках против страховых компаний, умея обеспечить правильную юридическую помощь застрахованному максимально безопасно, быстро и эффективно.

Офис возглавляет опытный адвокат Меира Зоар, чья фирма уже много лет занимается исключительно подачей исков против страховых компаний по "Битуах сиуди". Адвокат Меира Зоар непосредственно работает с каждым клиентом. Благодаря репутации офиса, и после того, как было получено положительное решение Центрального районного суда на поданный коллективный иск в области страхования долгосрочного ухода против 4 крупнейших страховых компаний Израиля, адвокатскому офису Меиры Зоар удается добиться отличных результатов для клиента.

О предмете коллективного иска и других успехах адвокатского офиса Меиры Зоар можно прочитать на сайте.

Главный офис компании расположен в бизнес-центре Бней-Брака. Но важно отметить, что сотрудники компании работают по всему Израилю – от севера до юга, включая Эйлат, и могут помочь в решении ваших проблем.

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