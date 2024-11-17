Минздрав предупреждает: в Израиле найден поддельный мышечный релаксант Dysport (ботокс)

Министерство здравоохранения предостерегает общественность от использования поддельного препарата Dysport (ботулотоксин), используемого в косметологии в качестве мышечного релаксанта и вводимого через инъекции: речь идет о препаратах, приобретенных не через легальные каналы сбыта.

В связи с поступившей в минздрав жалобой о предполагаемой продаже поддельного препарата, министерство здравоохранения провело проверки с производителем, и выяснилось, что распространяемые в Израиле препараты являются подделкой и не имеют маркировки, соответствующей оригинальному препарату. Речь идет о препарате Dysport ®️ 500, номер партии P09608 со сроком годности до 09/2026.

Министерство здравоохранения напоминает, что проведение инъекционных процедур разрешено только врачам или стоматологам, в случаях, ограниченных выполнением операций в сфере их специализации. Косметологам проводить инъекции запрещено, поскольку это медицинская операция.

Министерство здравоохранения и правоохранительные органы в Израиле и во всем мире постоянно работают над предотвращением распространения и конфискацией поддельных и бракованных лекарств, которые ставят под угрозу здоровье и жизнь людей. Минздрав вновь напоминает, что лекарства можно покупать только в разрешенных для этого местах, таких как аптеки и аптечные сети, и нельзя покупать их через социальные сети и неизвестные сайты.

В случае, если вы подозреваете, что в вашем распоряжении находится контрафактный препарат, минздрав призывает не использовать его и сообщить об этом в "Коль а-Бриют" по телефону *5400.