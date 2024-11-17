x
17 ноября 2024
|
последняя новость: 15:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 ноября 2024
|
17 ноября 2024
|
последняя новость: 15:15
17 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

Минздрав предупреждает: в Израиле найден поддельный мышечный релаксант Dysport (ботокс)

Лекарства
Минздрав
время публикации: 17 ноября 2024 г., 14:11 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 14:11
Минздрав предупреждает: в Израиле найден поддельный мышечный релаксант Dysport (ботокс)
Пресс-служба минздрава Израиля
Минздрав предупреждает: в Израиле найден поддельный мышечный релаксант Dysport (ботокс)
Пресс-служба минздрава Израиля

Министерство здравоохранения предостерегает общественность от использования поддельного препарата Dysport (ботулотоксин), используемого в косметологии в качестве мышечного релаксанта и вводимого через инъекции: речь идет о препаратах, приобретенных не через легальные каналы сбыта.

В связи с поступившей в минздрав жалобой о предполагаемой продаже поддельного препарата, министерство здравоохранения провело проверки с производителем, и выяснилось, что распространяемые в Израиле препараты являются подделкой и не имеют маркировки, соответствующей оригинальному препарату. Речь идет о препарате Dysport ®️ 500, номер партии P09608 со сроком годности до 09/2026.

Министерство здравоохранения напоминает, что проведение инъекционных процедур разрешено только врачам или стоматологам, в случаях, ограниченных выполнением операций в сфере их специализации. Косметологам проводить инъекции запрещено, поскольку это медицинская операция.

Министерство здравоохранения и правоохранительные органы в Израиле и во всем мире постоянно работают над предотвращением распространения и конфискацией поддельных и бракованных лекарств, которые ставят под угрозу здоровье и жизнь людей. Минздрав вновь напоминает, что лекарства можно покупать только в разрешенных для этого местах, таких как аптеки и аптечные сети, и нельзя покупать их через социальные сети и неизвестные сайты.

В случае, если вы подозреваете, что в вашем распоряжении находится контрафактный препарат, минздрав призывает не использовать его и сообщить об этом в "Коль а-Бриют" по телефону *5400.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 22 января 2024

Арестована жительница Бат-Яма, выдававшая себя за врача и коловшая клиентам контрафактный ботокс
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 19 марта 2023

ECDC рекомендует воздержаться от процедуры "желудочного ботокса" в Турции
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 06 августа 2019

Пожилому британцу сделали обрезание – вместо инъекции ботокса
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 28 января 2019

Полиция сообщила о задержании "доктора Ботокса", коловшего пациенткам строительный силикон