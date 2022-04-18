Коронавирус в мире: около 505 млн заразились, более 6,2 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 18 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6223068 человек (+1087 за сутки), около 505 млн заразились, около 43 млн инфицированы в настоящее время, около 456 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):
США – 1015451 умерших
Бразилия – 662011
Индия – 521782 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)
Россия – 373500 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 323944
Перу – 212619
Великобритания – 171396
Италия – 161687
Индонезия – 155866
Франция – 144157
Иран – 140829
Колумбия – 139749
Германия – 133429
Аргентина – 128344
Польша – 115838
Украина – 108220
Испания – 103266
ЮАР – 100147
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6292
Бразилия – 3075
Польша – 3067
США – 3036
Аргентина – 2794
Колумбия – 2695
Италия – 2681
Россия – 2557
Великобритания – 2501
Украина – 2501
Мексика – 2466
Испания – 2207
Франция – 2200
ЮАР – 1651
Иран – 1639
Германия – 1583
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 82 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 30 млн
Франции – 28 млн
Германии – 23 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 16 млн
Италии – 16 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме – 10 млн
В Израиле 4031761 заражений, 10630 заболевших умерли. Относительная смертность: 1140 на 1 млн (85-е место в мире). Летальность: 0,25%.
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