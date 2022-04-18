Коронавирус в мире: около 505 млн заразились, более 6,2 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 18 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6223068 человек (+1087 за сутки), около 505 млн заразились, около 43 млн инфицированы в настоящее время, около 456 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):

США – 1015451 умерших

Бразилия – 662011

Индия – 521782 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)

Россия – 373500 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 323944

Перу – 212619

Великобритания – 171396

Италия – 161687

Индонезия – 155866

Франция – 144157

Иран – 140829

Колумбия – 139749

Германия – 133429

Аргентина – 128344

Польша – 115838

Украина – 108220

Испания – 103266

ЮАР – 100147

В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

Перу – 6292

Бразилия – 3075

Польша – 3067

США – 3036

Аргентина – 2794

Колумбия – 2695

Италия – 2681

Россия – 2557

Великобритания – 2501

Украина – 2501

Мексика – 2466

Испания – 2207

Франция – 2200

ЮАР – 1651

Иран – 1639

Германия – 1583

Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 82 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 30 млн

Франции – 28 млн

Германии – 23 млн

Великобритании – 22 млн

России – 18 млн

Южной Корее – 16 млн

Италии – 16 млн

Турции – 15 млн

Испании – 12 млн

Вьетнаме – 10 млн