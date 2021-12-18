Коронавирус в мире: около 274 млн заразились, около 5,4 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 18 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5361511 человек (+8384 за сутки), около 274 млн заразились, около 23 млн инфицированы в настоящее время, более 245 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):
США – 826719 умерших
Бразилия – 617647
Индия – 477158
Мексика – 297567
Россия – 295104 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Перу – 202076
Великобритания – 147048
Индонезия – 143986
Италия – 135421
Иран – 130992
Колумбия – 129345
Франция – 121333
Аргентина – 116892
Германия – 108606
Украина – 92929
Польша – 90872
ЮАР – 90297
Испания – 88708
Турция – 80053
Румыния – 58079
Филиппины – 50570
Чили – 38812
Венгрия – 37530
Чехия – 35149
Эквадор – 33593
Малайзия – 31044
Канада – 30032
Болгария – 30014
Вьетнам – 29103
Пакистан – 28870
Бангладеш – 28043
Бельгия – 27763
Тунис – 25450
Ирак – 24042
Таиланд – 21353
Египет – 21277
Нидерланды – 20370
В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6007
Болгария – 4368
Венгрия – 3899
Чехия – 3273
Румыния – 3049
Бразилия – 2876
Аргентина – 2552
Колумбия – 2503
США – 2476
Польша – 2405
Бельгия – 2380
Мексика – 2273
Италия – 2245
Великобритания – 2150
Украина – 2144
Тунис – 2121
Россия – 2021
Чили – 2005
Испания – 1896
Эквадор – 1863
Франция – 1853
Иран – 1531
ЮАР – 1495
Германия – 1290
Нидерланды – 1185
Больше всего заразившихся выявлено в США: более 51 млн человек. Около 35 млн в Индии. Более 22 млн в Бразилии. Более 10 млн в Великобритании и России. Более 9 млн в Турции. Более 8 млн во Франции. Более 6 млн в Иране и Германии. Более 5 млн в Аргентине, Испании, Колумбии, Италии. Более 4 млн в Индонезии. Более 3 млн в Мексике, Украине, Польше, ЮАР. Более 2 млн в Филиппинах, Малайзии, Перу, Нидерландах, Таиланде, Чехии, Ираке. Более 1 млн в Чили, Канаде, Бельгии, Бангладеш, Пакистане, Израиле, Японии, Румынии, Швеции, Сербии, Португалии, Вьетнаме, Австрии, Венгрии, Швейцарии, Иордании, Греции.
Коронавирус был выявлен у 1354001 израильтян, 8230 из них умерли. Относительная смертность: 882 на 1 млн (87-е место в мире).
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день