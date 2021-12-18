Коронавирус в мире: около 274 млн заразились, около 5,4 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 18 декабря 2021 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 5361511 человек (+8384 за сутки), около 274 млн заразились, около 23 млн инфицированы в настоящее время, более 245 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 20 тысяч (указаны официально подтвержденные данные):



США – 826719 умерших

Бразилия – 617647

Индия – 477158

Мексика – 297567

Россия – 295104 (по оценкам Росстата в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Перу – 202076

Великобритания – 147048

Индонезия – 143986

Италия – 135421

Иран – 130992

Колумбия – 129345

Франция – 121333

Аргентина – 116892

Германия – 108606

Украина – 92929

Польша – 90872

ЮАР – 90297

Испания – 88708

Турция – 80053

Румыния – 58079

Филиппины – 50570

Чили – 38812

Венгрия – 37530

Чехия – 35149

Эквадор – 33593

Малайзия – 31044

Канада – 30032

Болгария – 30014

Вьетнам – 29103

Пакистан – 28870

Бангладеш – 28043

Бельгия – 27763

Тунис – 25450

Ирак – 24042

Таиланд – 21353

Египет – 21277

Нидерланды – 20370



В других странах пока, по официальным данным, менее 20 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):



Перу – 6007

Болгария – 4368

Венгрия – 3899

Чехия – 3273

Румыния – 3049

Бразилия – 2876

Аргентина – 2552

Колумбия – 2503

США – 2476

Польша – 2405

Бельгия – 2380

Мексика – 2273

Италия – 2245

Великобритания – 2150

Украина – 2144

Тунис – 2121

Россия – 2021

Чили – 2005

Испания – 1896

Эквадор – 1863

Франция – 1853

Иран – 1531

ЮАР – 1495

Германия – 1290

Нидерланды – 1185



Коронавирус был выявлен у 1354001 израильтян, 8230 из них умерли. Относительная смертность: 882 на 1 млн (87-е место в мире).