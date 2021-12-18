Pfizer: клинические испытания вакцины для детей 2-5 лет не дали удовлетворительного результата

Фармацевтическая компания Pfizer сообщила о текущих результатах клинических исследований вакцины от коронавируса COVID-19 для детей от полугода до пяти лет.

В рамках исследований детям давались 3 микрограмма вакцины, десятая часть взрослой дозы. И если у детей в возрасте от полугода до двух лет вакцина запускала иммунный ответ на том же уровне, что и у молодежи в возрасте 16-25 лет, то у детей 2-5 лет достаточного иммунного ответа на вакцину не было.

В компании заявили, что не намерены повышать дозу, а проверят вариант с введением третьей дозы вакцины.