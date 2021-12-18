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NEWSru.co.il :: Здоровье18 декабря 2021 г., 14:14

ВОЗ: штамм коронавируса "омикрон" обнаружен уже в 89 странах

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ВОЗ: штамм "омикрон" обнаружен уже в 89 странах

Штамм COVID-19 "омикрон" обнаружен уже в 89 странах мира, следует из заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Его цитирует РИА Новости.

По данным организации, "омикрон" распространяется значительно быстрее штамма "дельта" в странах с документально подтвержденной передачей вируса внутри сообществ. Согласно информации организации, там число случаев увеличивается вдвое за полтора-три дня.

Кроме того, новый штамм быстро распространяется в странах с высоким уровнем популяционного иммунитета, точные причины этого пока неизвестны.


Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

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