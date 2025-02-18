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Здоровье

Утвержден план строительства новой больницы в Бейт-Шемеше

время публикации: 18 февраля 2025 г., 21:29 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 21:29
Утвержден план строительства новой больницы в Бейт-Шемеше
Miriam Alster/FLASH90

Иерусалимская окружная комиссия по проектированию и строительству утвердила для вступления в силу план строительства новой больницы в Бейт-Шемеше, которая будет располагаться на участке площадью 180 дунамов в южной части города.

План предусматривает строительство больницы на 770 койкомест, которая должна будет обслуживать Бейт-Шемеш и район Мате-Йегуда с общим населением до полумиллиона человек.

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