Депрессия ускоряет физическое старение, согласно исследованиям

У взрослых, которые пережили депрессию, долгосрочные физические заболевания развиваются примерно на 30% быстрее, чем у тех, кто не страдал от депрессии.

Британские исследователи хотели изучить связь между депрессией и темпами развития заболеваний в среднем и пожилом возрасте. Для этого они пригласили 172556 добровольцев в возрасте от 40 до 71 года, которые прошли начальную оценку в период с 2006 по 2010 год. Ученые выявили 69 различных физических заболеваний, наблюдая за участниками на протяжении почти семи лет, чтобы узнать, развились ли у них какие-либо болезни.

17,8% участников исследования страдали депрессией. В начале исследования у людей с расстройством в среднем было три физических заболевания, в то время как у тех, кто не страдал депрессией, – два. Однако в ходе эксперимента у взрослых с историей депрессии появлялось в среднем 0,2 новых заболевания в год, а у тех, кто не имел депрессии, – 0,16.

Наиболее часто встречающимися заболеваниями были остеоартрит, который был диагностирован у 15,7% людей с депрессией по сравнению с 12,5% среди тех, кто не страдал расстройством в начале исследования. Гипертония была выявлена у 12,9% людей с депрессией и 12% без нее, а гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) развилась у 13,8% участников с депрессией по сравнению с 9,6% среди тех, кто не страдал психическим расстройством.

Результаты показали, что депрессия связана с рядом физических заболеваний, включая диабет и болезни сердца. По мнению авторов, наличие расстройства свидетельствует о повышенном риске развития хронических заболеваний с возрастом.