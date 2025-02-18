2025 – Актуальная информация о "Битуах сиуди" больничных касс

Публикуется на правах рекламы. Текст предоставлен рекламодателем

Кто застрахован "Битуах сиуди"?

Значительная часть членов больничных касс "Клалит", "Маккаби", "Леумит" и "Меухедет" застрахована коллективным страховым полисам по уходу, оплата которого производится в составе членских взносов в больничную кассу.

В последние два года полис претерпел изменения:

- С 2024 года были снижены суммы компенсаций для тех, кто стал нуждаться в уходе.

- С января 2025 года ужесточены условия, дающие право на получение выплат.

Чего важно добиться при подаче иска на выплаты по уходу?

Конечно, главное – получить одобрение страховой компании на иск и выплаты застрахованному. Однако это непростая задача, требующая сильной юридической репутации. Но не только это важно. Также необходимо добиться от страховой компании письменного обязательства о выплатах в течение всех 5 лет, как предусмотрено полисом.

Например:

Евгений, 84 года, застрахован "Битуах сиуди" в рамках членства в больничной кассе "Маккаби". У него множество хронических заболеваний, включая почечную недостаточность, болезнь Паркинсона, одышку при малейшей нагрузке, гипертонию, поясничный остеохондроз, судороги в ногах, неустойчивость при ходьбе, повторяющиеся падения, трудность держать в руках предметы, доброкачественную гиперплазию простаты и недержание мочи.

На протяжении примерно двух с половиной лет Евгений получает 21 час ухода от "Битуах Леуми" из-за ограничений в одевании, купании и контроле за недержанием.

Евгений обратился в адвокатский офис Меиры Зоар для подачи иска о выплатах по уходу в страховую компанию "Феникс". После отправки всех необходимых документов страховая компания признала его право на выплаты, но только с конца ноября 2023 года и лишь сроком на полтора года.

Был подан судебный иск против страховой компании, в котором требовалось:

Назначить ретроактивные выплаты на основании норм страхового надзора и имеющихся документов.

Закрепить право Евгения на выплаты не на временной основе, а до окончания срока действия полиса.

В результате посреднических переговоров была достигнута письменная договоренность со страховой компанией:

Евгений получил ретроактивную выплату в размере примерно 75000 шекелей.

Страховая компания взяла на себя обязательство осуществлять ежемесячные выплаты не временно, а до конца срока, установленного в полисе.

Почему важно закрепить обязательство на получение выплат?

Если страховая компания не возьмет на себя такое обязательство, она может:

- Требовать повторные медицинские обследования,

- Запрашивать дополнительные документы,

- Приостанавливать выплаты по разным, не всегда обоснованным причинам.

Все это может поставить под угрозу продолжение выплат и создать ненужные сложности для застрахованного.

Обратите внимание на правильность расчета выплат по актуальному полису:

С 2024 года суммы компенсаций по большинству страховых полисов по уходу "Битуах сиуди" были снижены. Однако это сокращение касается только тех, кто стал нуждаться в уходе начиная с 2024 года. Тем не менее, страховые компании нередко используют это изменение в свою пользу, поэтому важно тщательно проверять расчеты.

Пример:

София, 78 лет, член больничной кассы "Клалит". Она страдает тяжелым заболеванием сердца, которое вызывает сильную слабость, затрудняет ходьбу, одевание и купание. Кроме того, у нее повышенное давление, головокружения и повторяющиеся падения.

София получает 17 часов помощи от "Битуах Леуми" с 2023 года, а недавно ее уровень права на помощь был повышен до 30 часов в месяц.

София обратилась около года назад в страховую компанию "Арэль", которая предоставляет ей коллективную страховку "Битуах сиуди" как члену больничной кассы "Клалит". Спустя долгие месяцы без ответа от страховой компании на ее иск, она обратилась в адвокатский офис Меиры Зоар.

Адвокат подала в "Арэль" официальное требование с указанием на их обязанность дать ответ в установленные сроки. После этого страховая компания направила к Софии специалиста, который провел обследование на дому и подтвердил, что ее состояние соответствует определению нуждающегося в уходе ("сиудит") согласно полису.

Однако, несмотря на это, "Арэль" одобрила иск только с 2024 года – на основании нового полиса с уменьшенными выплатами, а не по правильному полису, действовавшему на момент получения Софией права на помощь по уходу.

После подачи соответствующего иска, страховая компания пересчитала сумму выплат и увеличила Софии ежемесячную выплату с примерно 5150 шекелей до 6402 шекеля в месяц на 5 лет.

Эти вопросы – лишь небольшая часть важной информации, которую необходимо знать о страховании по уходу "Битуах сиуди" в рамках больничных касс.

Эта сфера требует глубоких юридических знаний, включая:

- Различные аспекты страхования долгосрочного ухода,

- Нормы регулирования страхового надзора,

- Судебные решения по данной теме,

Существенные изменения, произошедшие в этой области в последние годы.

Неквалифицированный подход к этим вопросам может привести к серьезным денежным потерям, особенно когда речь идет о значительных суммах, которые необходимо взыскать со страховых компаний.

Также важно знать, что адвокатский офис Меиры Зоар уже много лет занимается представлением интересов застрахованных из русскоязычного сектора и предоставляет квалифицированную помощь по всей стране с максимальной доступностью и оперативностью.

Руководит офисом опытный адвокат Меира Зоар, которая уже много лет специализируется исключительно на исках по страхованию долгосрочного ухода "Битуах сиуди".

Стоит отметить, что благодаря высокой репутации фирмы, недавно было получено разрешение на подачу коллективного иска против четырех крупнейших страховых компаний Израиля в сфере страхования "Битуах сиуди".

Кроме того, благодаря персональному участию адвоката Меиры Зоар к каждом деле и накопленному опыту, компания добивается значительных финансовых результатов для своих клиентов.

О предмете коллективного иска и других успехах адвокатского офиса Меиры Зоар можно прочитать на сайте.

Главный офис компании расположен в бизнес-центре Бней-Брака. Но важно отметить, что сотрудники компании работают по всему Израилю – от севера до юга, включая Эйлат, и могут помочь в решении ваших проблем.

Звоните по тел. 03-5622772, 050-9929120, 050-7756772 (говорим по-русски)

Посетите сайт компании "Меира Зоар и компаньоны" на русском языке или на иврите