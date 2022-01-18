Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено более 900 заразившихся, четверо больных COVID-19 умерли

Во вторник, 18 января, министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что за последние сутки были выявлены 933 новых случаев заражения коронавирусом. 263 объявлены выздоровевшими. Четверо больных COVID-19 умерли.

За последние сутки проведены 5406 тестов. При тестировании в 17% случаев выявлялся коронавирус. Что свидетельствует о недостаточном числе тестов.

Сообщается, что в отделениях интенсивной терапии находятся 63 пациента.

Также приводятся такие данные: 97,5% инфицированных коронавирусом выздоровели, 1,4% заразившихся пока не выздоровели, 1,1% умерли.

За весь период эпидемии: 5031 умерших, около 478 тыс. заразившихся коронавирусом.

Около 2,3 млн жителей ПА получили одну дозу вакцины против коронавируса, около 1 млн – две дозы. В ходе процесса массовой вакцинации против коронавируса в ПА использовались вакцины "Спутник V", Moderna, Pfizer.

Отметим, что минздрав ПА включает в свою статистику арабские кварталы Иерусалима, что вносит путаницу в отчетность.