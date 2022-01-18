Отчет минздрава Израиля по коронавирусу: около 500 больных в тяжелом состоянии

Около 14:00 во вторник, 18 января, министерство здравоохранения Израиля предоставило некоторые данные об эпидемии коронавируса в стране. Идет "пятая волна" эпидемии.

Подробные отчеты не публикуются с вечера 16 января, без объяснения причин. Судя по всему, возникли технические проблемы, которые минздрав пока не может решить в условиях дефицита кадров, связанного с тем, что многие сотрудники заражены коронавирусом или находятся на карантине.

В сегодняшнем кратком отчете указано, что на данный момент в больницах с диагнозом COVID-19 в тяжелом состоянии находятся 498 человек, состояние 135 из них оценивается как критическое. 100 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

С начала эпидемии 8340 заболевших COVID-19 умерли.

8129 сотрудников медицинских учреждений больны или вынуждены находиться в карантине.

Приведены также данные по вакцинации на 18 января 2022 года. Первую дозу вакцины против коронавируса получили 6676541 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6031267 человек (65% населения страны). 4405984 человек привиты третьей дозой (47% населения страны). Четвертую дозу получили 558661 человек (6% населения страны).

Других данных в кратком отчете нет.

Коронавирусный "светофор" с 9 января потерял смысл, так как система образования больше не учитывает "цвет" населенного пункта. 16 января сообщалось, что "красными" признаны все города Израиля с населением более 20 тысяч человек.

ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

С 31 декабря введен "зеленый стандарт" для культурных мероприятий и молитв, проходящих вне помещений при участии в них 100 и более человек. Также введен масочный режим на мероприятиях с участием более 50 человек на открытом воздухе.

С 9 января в учебных заведениях прекратили действовать программы "Светофор" и "Зеленый класс". На систему просвещения отныне распространяются общие карантинные меры. Школы продолжают фронтальное обучение. Отменяется правило, согласно которому в "красных" и "оранжевых" городах классы, в которых привиты менее 70% учеников, переходят на дистанционное обучение.

В случае болезни учащегося или педагога, в классе будут действовать общие карантинные правила:

- привитые и переболевшие должны сделать тест на антиген либо в домашних условиях, либо в пункте проверки. Если домашний тест дал положительный результат – необходимо сделать экспресс-тест в пункте проверки. Если и он окажется положительным, то следует соблюдать карантин в течение 10 дней, и получить справку от врача. Делать тест для выхода из карантина не надо.

- при отрицательном результате теста привитые и переболевшие школьники не должны соблюдать карантин.

- непривитые должны сделать тест в пункте проверки. При отрицательном тесте – срок карантина составляет 7 дней. При положительном – 10 дней.



Минздрав обращает внимание родителей на то, что ребенок, сделавший одну из трех прививок, считается невакцинированным, и он не освобождается от карантина в случае контакта с заболевшим. Педагоги должны иметь "зеленый сертификат", либо предъявить отрицательный результат теста. Это же правило распространяется на родителей и других посетителей. Остается в силе требование находиться в защитных масках в стенах учебных заведений. Окружной врач министерства здравоохранения наделяется полномочиями принимать решение о закрытии учебного заведения в случае вспышки заболеваемости. Многие колледжи пока работают так же, как и школы. Высшие учебные заведения на этой неделе переходят на онлайн-обучение. Хотя ранее сообщалось, что они продолжат работать в соответствии с "зеленым стандартом". Отменяются правила, действовавшие ранее в специальных учебных заведениях и в кружках.

Правительство также продлило до 1 февраля 2022 года срок действия административного распоряжения о предоставлении временного "зеленого паспорта" на 30 дней для людей, получивших первую прививку.

Срок действия существующих распоряжений, касающихся "зеленого стандарта", также продлен до 1 февраля 2022 года.

С 13 января карантин для лиц, зараженных коронавирусом, сокращен до семи дней. Карантин сокращается в том случае, если последние три дня у зараженного не было симптомов. В случае продолжения симптомов следует оставаться в карантине 10 дней. Данное решение связано с тем, что, согласно проверкам, проведенным среди пациентов, зараженных штаммом "омикрон", шансы того, что в организме останется "живой" вирус на седьмой день после заражения составляют 6%.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЪЕЗД И ВЫЕЗД

С 9 января Израиль открылся для привитых и переболевших (по определению министерства здравоохранения) иностранных туристов. Причем список "красных" стран упразднен. Турист, прибывший из любой страны, должен сделать ПЦР-тест или антиген-проверку перед вылетом в Израиль, сдать ПЦР-тест сразу после прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона и находиться на карантине первые 24 часа или до получения отрицательного ПЦР-теста. Не признанные привитыми и не переболевшие иностранцы в Израиль въезжать не могут.

Не привитые и не переболевшие израильтяне, которые возвращаются из "оранжевых" стран, должны будут 14 дней находиться на домашнем карантине. Карантин можно сократить до семи дней, сделав два ПЦР-теста на коронавирус (после прилета в аэропорту имени Бен-Гуриона и на седьмой день).