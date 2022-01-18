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NEWSru.co.il :: Здоровье18 января 2022 г., 08:23

Украина: за сутки выявлено около 9000 заразившихся коронавирусом, 188 больных COVID-19 умерли

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Украина: за сутки выявлено около 9000 заразившихся коронавирусом, 188 больных COVID-19 умерли

18 января министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 98549 человек (+188 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3768088 (+8558 за сутки).

3561923 (+5761 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 15 млн украинцев (36%). Вторую дозу получили 14,3 млн украинцев (34%). Третью, "бустерную", дозу получили 114 тыс. человек.

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