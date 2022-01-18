Главный инфекционист США полагает, что штамм "омикрон" может привести к окончанию пандемии

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи полагает, что штамм "омикрон" может привести к окончанию пандемии и переходу к эндемической, более управляемой фазе COVID-19. Своими соображениями главный инфекционист США поделился в понедельник, 17 января, во время виртуальной дискуссии "Давосская повестка дня". На его выступление обратил внимание сайт CNN.

В своем выступлении профессор Энтони Фаучи напомнил, чем пандемическая фаза отличается от эндемической. По его словам, эндемические заболевания присутствуют в обществах постоянно, но не затрагивают столько пугающее количество людей и не приводят к разрушительным последствиям, как это бывает во время пандемии.

Но переход к управляемой фазе произойдет только в том случае, считает Энтони Фаучи, если не появится новый штамм, который будет ускользать от иммунного ответа на предыдущие варианты COVID-19.

"Нам повезло, что "омикрон", не обладает характеристиками "дельты", при огромном количестве заражений, он обладает гораздо меньшим уровнем патогенности", - отметил профессор.

"Остается открытым вопрос, станет ли "омикрон" вакциной от живого вируса, на которую все надеются, потому что остается высокая вероятность появления новых вариантов вируса", - заключил докладчик.

Доктор Фаучи также коснулся вакцинации бустерными дозами. "Нет доказательств того, что бустерные дозы, полученные в разное время, могут негативно сказаться на иммунитете", - сказал он, отметив, необходимость разработки универсального препарата от всех штаммов коронавируса.