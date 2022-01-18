Отчет минздрава Израиля по коронавирусу: за два дня более 127 тысяч заразившихся

Около 20:00 во вторник, 18 января, министерство здравоохранения, не обновлявшее данные по коронавирусу с 16 января, представило некоторые данные об эпидемии.

Согласно данным минздрава, за последние дня было выявлено 127469 заразившихся, из которых 62210 были выявлены в воскресенье, 16 января, и 65259 - в понедельник, 17 января.

Новых данных о количестве госпитализированных больных и о больных в тяжелом состоянии по-прежнему нет. В сообщении минздрава говорится: "Министерство здравоохранения предпринимает усилия для того, чтобы обновить данные о заболеваемости как можно скорее. Спасибо за ваше терпение".

Несколькими часами ранее минздрав проинформировал, что в больницах с диагнозом COVID-19 в тяжелом состоянии находятся 498 человек, состояние 135 из них оценивается как критическое. 100 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

С начала эпидемии 8340 заболевших COVID-19 умерли.

8129 сотрудников медицинских учреждений больны или вынуждены находиться в карантине. Приведены также данные по вакцинации на 18 января 2022 года. Первую дозу вакцины против коронавируса получили 6676541 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6031267 человек (65% населения страны). 4405984 человек привиты третьей дозой (47% населения страны). Четвертую дозу получили 558661 человек (6% населения страны).

Министерство здравоохранения Израиля сообщает, что, в связи с необычайно высокой нагрузкой на компьютерные системы и телефонные линии минздрава, задерживается получение из лабораторий и обработка данных о результатах анализов на коронавирус. Также задерживается передача данных о результатах проверок больничным кассам. Причина перегрузки систем заключается в росте числа новых зараженных и положительных результатов проверок. Минздрав работает над устранением неполадок.

Коронавирусный "светофор" с 9 января потерял смысл, так как система образования больше не учитывает "цвет" населенного пункта. 16 января сообщалось, что "красными" признаны все города Израиля с населением более 20 тысяч человек.