Несколько израильских больниц сообщили, что у них не осталось свободных коек в коронавирусных отделениях

Во вторник, 18 января, администрация нескольких израильских больниц обратилась к минздраву и службе скорой помощи "Маген Давид Адом" с просьбой не направлять к ним больных с коронавирусом, так как для новых пациентов нет мест.

По информации сайта N12 соответствующие просьбы были получены от больниц "Каплан" (Реховоте), "Вольфсон" (Холон) и "Мааней а-Иешуа" (Бней-Брак).