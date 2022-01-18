Минздрав: в связи с ростом заболеваемости задерживается обработка данных проверок из лабораторий

Министерство здравоохранения Израиля сообщает, что, в связи с необычайно высокой нагрузкой на компьютерные системы и телефонные линии минздрава, задерживается получение из лабораторий и обработка данных о результатах анализов на коронавирус.

Также задерживается передача данных о результатах проверок больничным кассам.

Причина перегрузки систем заключается в росте числа новых зараженных и положительных результатов проверок.

Минздрав работает над устранением неполадок.

Напомним, подробные отчеты об уровне заболеваемости не публикуются с вечера 16 января.