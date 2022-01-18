Минздрав: в связи с ростом заболеваемости задерживается обработка данных проверок из лабораторий
Министерство здравоохранения Израиля сообщает, что, в связи с необычайно высокой нагрузкой на компьютерные системы и телефонные линии минздрава, задерживается получение из лабораторий и обработка данных о результатах анализов на коронавирус.
Также задерживается передача данных о результатах проверок больничным кассам.
Причина перегрузки систем заключается в росте числа новых зараженных и положительных результатов проверок.
Минздрав работает над устранением неполадок.
Напомним, подробные отчеты об уровне заболеваемости не публикуются с вечера 16 января.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Здоровье // 18 января 2022
Отчет минздрава Израиля по коронавирусу: около 500 больных в тяжелом состоянии
Отчет минздрава Израиля по коронавирусу: около 500 больных в тяжелом состоянии