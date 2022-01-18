В Израиле будут бесплатно розданы десятки миллионов тестов на антиген

Во вторник, 18 января, правительство Израиля объявило о решении бесплатно раздать гражданам Израиля 25-30 миллионов тестов на антиген. Решение, направленное на преодоление пятой волны эпидемии коронавируса на фоне распространения штамма "омикрон", согласовано премьер-министром Нафтали Беннетом, министром здравоохранения Ницаном Горовицем и министром финансов Авигдором Либерманом.

Бесплатные тесты получат, прежде всего, социально слабые слои населения, пожилые граждане, дома престарелых, система просвещения.

В частности, в течение ближайших двух недель планируется раздать бесплатно по шесть комплектов теста на антиген на каждого школьника или ребенка, посещающего ясли или детский сад. Распределение будет осуществляться министерством здравоохранения в сотрудничестве с местными властями.

Около 350 тысяч студентов вузов также, по всей видимости, получат бесплатные тесты. Потребность изучается.

2,5 миллиона тестов будут переданы в гериатрические больницы и дома престарелых. Они будут предназначены как для пациентов, так и для обслуживающего персонала.

Около 450 тысяч семей, получающих социальное пособие, получат по комплекту из 20 тестов.

Примерно 25 тысяч пожилых людей, которые посещают клубы и центры для людей своего возраста, будут получать по три набора тестов в неделю, в течение трех недель (всего девять наборов на каждого человека).

Распределение среди пожилых людей и граждан из социально слабых слоев населения будет осуществляться министерством социального обеспечения при участии Управления тылом.