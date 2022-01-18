Болеете и нуждаетесь в долгосрочном уходе? Вам положены денежные выплаты

Публикуется на правах рекламы. Текст предоставлен рекламодателем

У вас есть страховка "Битуах сиуди" по долгосрочному уходу, и вы член больничной кассы? В новом году будьте осторожны, чтобы не потерять права и деньги, которые вам положены!

Следует отметить, что у значительной части членов больничных касс в Израиле есть страховка, которая скрыта в ежемесячных взносах больничным кассам. Это коллективная страховка "Битуах сиуди", к которой автоматически присоединяется большинство застрахованных, и они вообще не знают об этом. Но важно знать, что "Битуах сиуди" дает вам право, в случае необходимости длительного ухода, на получение выплат на общую сумму до сотен тысяч шекелей.

Речь идет о правах для людей с проблемами из-за различных заболеваний и проблемами со здоровьем, которые ограничены в возможности выполнения по крайней мере 3 из 6 повседневных действий: одевание, купание, ходьба, вставание с кровати и / или со стула, прием пищи и контроль за недержанием. Застрахованные члены больничных касс, оплачивают эту страховку через членские взносы в больничные кассы. И большинство страховых компаний не заботятся об отправке полиса каждому застрахованному, поэтому не все осведомлены об этих важных правах и, конечно, не знают, как правильно ими воспользоваться, не допустив критической ошибки.

Также следует отметить, что за последние 3 года произошли изменения в области страхования долгосрочного ухода для членов больничных касс, которые требуют больших знаний и юридического опыта, чтобы не упасть между стульев и не потерять деньги.

Одним из критических изменений стала замена страховых компаний тремя больничными кассами: "Маккаби", "Леумит" и "Меухедет". Эта замена создает ситуацию, когда страховые компании - предыдущая и новая - передают пациента из рук в руки, и каждая заявляет, что платить не должна. Описанную проблему можно обойти, подав объединенный иск против обеих страховых компаний и завершив судебный процесс процедурой посредничества.

Например, во многих процедурах посредничества, которыми занимается наш адвокатский офис, спор заканчивается совместной выплатой обеми страховыми компаниями, каждая из которых принимает частичное участие. Характерным примером является 82-летний Виталий, член больничной кассы "Маккаби", страдающий почечной и сердечной недостаточностью, который с 2018 года признан "сиуди" и получает часы ухода от Битуах Леуми из-за ограничений при одевании, купании и контроле мочеиспускания. Виталий недавно обратился в компанию "Феникс" с просьбой получить положенные по полису льготы, на которые он имеет право (примерно 4,500 шекелей на 5 лет). Требование было отклонено "Фениксом", который заявил, что он относится к предыдущему страховщику – компании "Кляль". После этого Виталий обратился в наш адвокатский офис. Мы подали совместный иск к двум страховым компаниям, и в ходе быстрой процедуры посредничества Виталий получил совместную единовременную выплату в размере около 170,000 шекелей от двух страховых компаний.

Например, 72-летняя Ольга, член Больничной кассы "Леумит", имеющая коллективную страховку "Битуах сиуди", оформленную через больничную кассу, имеет право на получение ежемесячного пособия в размере 5,500 шекелей, в течение 5 лет. Ольга страдает от частых падений из-за нарушения координации и головокружений. При одном из падений она сломала шейку правого бедра, и в результате стала "сиудит" еще в 2019 году из-за ограничений в передвижении, вставании с постели и купании. Но даже в случае с Ольгой предыдущая страховая компания "Кляль" и новая - "Менора" поссорились между собой, и каждая утверждала, что ответственность за выплату несет другая. С помощью нашего адвокатского офиса была проведена ускоренная процедура подачи иска, и в результате быстрого посредничества Ольге удалось получить единовременную выплату в размере 90,000 шекелей от двух страховых компаний и обязательство в отношении последующих ежемесячных выплат, которые два страховщика делят между собой, еще на 3 года.

Следует отметить, что наш офис на протяжении многих лет работает с русскоязычными израильтянами и представляет их интересы по всей стране, и мы знаем, как максимально безопасно, быстро, эффективно и правильно помочь застрахованным.

Наш офис возглавляет опытный адвокат Меира Зоар. Офис долгие годы специализируется исключительно на страховках "Битуах сиуди" на случай длительного ухода. Адвокат Меира Зоар непосредственно работает с каждым клиентом, нет необходимости в команде "бухгалтеров", "экспертов" и так далее. Это значительно упрощает судебный процесс застрахованным больным людям.

Нам удалось добиться положительного решения по очень важному коллективному иску против 4 страховых компаний, которое относится к частным полисам "Битуах сиуди". О предмете коллективного иска и других юридических успехах фирмы вы можете прочитать на нашем сайте.

Наш главный офис расположен в бизнес-центре Бней-Брака. Но ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, что сотрудники офиса работают по всему Израилю, от севера до юга, ВКЛЮЧАЯ ЭЙЛАТ, и могут помочь в решении ваших проблем.

Гонорар за нашу работу выплачивается только после успешного решения проблемы.

Звоните по телефону: 03-5622772, 050-9929120, 050-7756772 (говорим по-русски).

Наш сайт на русском языке

Наш сайт на иврите