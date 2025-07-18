Лечебная марихуана может ухудшить сон. Новое исследование

Многие люди обращаются к продуктам на основе каннабиса в надежде улучшить качество сна. Однако новое исследование, проведенное специалистами Университета Маккуори и Сиднейского университета, ставит под сомнение такую практику: результаты показывают, что каннабис может даже сокращать продолжительность сна у людей с бессонницей.

Работа, опубликованная в Journal of Sleep Research, показала, что однократный прием медицинской марихуаны может привести к снижению общего времени сна и сокращению фазы быстрого сна (REM-сна), которая отвечает за сновидения и важна для эмоциональной переработки. В исследовании участвовали 20 взрослых с диагностированной бессонницей – то есть с нарушениями засыпания, трудностями поддержания сна или с обоими типами проблем, которые оказывали негативное влияние на их повседневную жизнь. До начала эксперимента все участники прошли медицинское обследование и ночное исследование сна, чтобы исключить другие возможные причины нарушений, такие как апноэ сна. Затем каждый из них провел две ночи в лаборатории сна с недельным интервалом между визитами. В одну из ночей они получали плацебо – неактивное вещество. В другую ночь – однократную пероральную дозу медицинского каннабисного масла, включающего: 10 мг ТГК – психоактивного компонента каннабиса, вызывающего ощущение "эйфории" или 200 мг КБД – не вызывающего опьянения соединения, которое часто используется для снятия напряжения и облегчения боли. Порядок, в котором участники получали препараты, определялся случайным образом, и они не знали, когда им давали настоящее лекарство, а когда – плацебо.

Во время каждой ночи сна участники надевали специальную высокотехнологичную шапочку, оснащенную 256 датчиками, которая фиксирует мозговую активность на протяжении всей ночи. Благодаря этому исследователи могли подробно отслеживать различные стадии сна, включая фазу быстрого сна (REM), важную для эмоционального состояния, процесса обучения и формирования памяти. После пробуждения участники проходили серию тестов, направленных на оценку уровня бодрствования, концентрации внимания и когнитивных функций. Среди испытаний были, в частности, симуляция вождения и тест на сонливость в затемненной и тихой комнате. Эти процедуры повторялись четыре раза в течение дня, и при каждом тестировании участники снова надевали ту же ЭЭГ-шапочку.

Результаты оказались неожиданными. Вместо того чтобы способствовать более продолжительному сну, каннабисное средство в среднем сократило общее время сна примерно на 24,5 минуты. Еще более заметным оказалось уменьшение фазы быстрого сна – она сократилась примерно на 33,9 минуты, а время, необходимое для входа в эту фазу, увеличилось. Кроме того, препарат не способствовал более глубокому или продолжительному сну в течение ночи.

Интересно, что сами участники не ощущали ухудшения сна. Несмотря на то, что данные ЭЭГ указывали на снижение его качества, большинство не заметило существенных изменений в самочувствии. Некоторые отметили легкую сонливость на следующее утро, но при этом тесты не выявили ухудшения внимания, памяти или способности управлять автомобилем.