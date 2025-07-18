Воздействие грибков в помещении может быть более опасным, чем допускают действующие рекомендации

В новом исследовании группа ученых из Корейского университета собрала пробы воздуха более чем из 500 плотно населенных закрытых пространств Южной Кореи – таких как рестораны, транспортные узлы и торговые залы. В этих образцах они определили наиболее часто встречающиеся микроорганизмы и выбрали четыре характерных представителя грибков и бактерий для детального изучения. Работа, опубликованная в журнале Journal of Hazardous Materials, акцентирует внимание на потенциальные угрозы для здоровья, исходящих от переносимых по воздуху грибков в закрытых помещениях, и указывает на то, что действующие санитарные нормы могут не обеспечивать достаточной защиты.

В ходе лабораторного эксперимента мышей на протяжении четырех недель подвергали ингаляционному воздействию инактивированных микробов. В результате у животных были выявлены изменения в работе иммунной системы и повреждения легочной ткани, причем наиболее выраженные негативные эффекты были связаны именно с грибками. Опираясь на полученные данные, ученые рассчитали ориентировочные пороговые дозы и предложили безопасные уровни воздействия для человека. Выводы исследования свидетельствуют о том, что некоторые виды грибков могут оказывать вредное воздействие на здоровье даже при концентрациях, находящихся ниже установленных стандартов качества воздуха, как в Южной Корее, так и в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.

Полученные данные ставят под вопрос эффективность текущей практики, при которой оценка безопасности воздуха в помещениях основывается на общем количестве микроорганизмов. По мнению авторов исследования, риски для здоровья зависят не столько от общего числа микробов, сколько от их видового состава, поэтому меры регулирования должны учитывать эту биологическую разнородность.