Коронавирус в мире: более 524 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам

Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 18 мая 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6292624 человек (+2118 за сутки), более 524 млн заразились, около 24 млн инфицированы в настоящее время, более 494 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.

Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):

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США – 1027285 умерших

Бразилия – 665277

Индия – 524260 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)

Россия – 377869 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)

Мексика – 324617

Перу – 213058

Великобритания – 177410

Италия – 165494

Индонезия – 156481

Франция – 147568

Иран – 141236

Колумбия – 139821

Германия – 138183

Аргентина – 128776

Польша – 116217

Украина – 108497

Испания – 105642

ЮАР – 100812

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В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.

Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):

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Перу – 6298

Бразилия – 3089

Польша – 3077

США – 3070

Аргентина – 2801

Италия – 2745

Колумбия – 2694

Великобритания – 2588

Россия – 2587

Украина – 2509

Мексика – 2469

Испания – 2258

Франция – 2251

ЮАР – 1661

Иран – 1642

Германия – 1639

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Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:

США – 84 млн человек

Индии – 43 млн

Бразилии – 31 млн

Франции – 29 млн

Германии – 26 млн

Великобритании – 22 млн

России – 18 млн

Южной Корее – 18 млн

Италии – 17 млн

Турции – 15 млн

Испании – 12 млн

Вьетнаме – 11 млн

В Израиле 4112839 заражений, 10812 заболевших умерли. Относительная смертность: 1159 на 1 млн (85-е место в мире). Летальность: 0,25%.