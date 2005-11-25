Коронавирус в мире: за неделю заражаемость выросла, смертность снизилась

Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 10 млн человек (по состоянию на 18 мая 2022 года, таких стран 12). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.

Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. По данным ВОЗ, в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации (в частности, это касается Индии, России и др.).

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Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 524096444 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (5,6 млн новых заразившихся за неделю; на 47% больше, чем было выявлено на позапрошлой неделе), 6292624 из них умерли (12 тысяч за неделю; на 14% меньше, чем умерло на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 1,2%.

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Самая высокая смертность от коронавируса за неделю была зафиксирована в США (снижение на 38% по сравнению с позапрошлой неделей, после уточнения данных о смертности).

Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 10 млн человек

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1. США – 84473447 выявленных заразившихся, 1027285 (+2181) умерших, летальность 1,2%

2. Индия – 43127032, 524260 (+157), 1,2% (по данным ВОЗ, умерших гораздо больше)

3. Бразилия – 30728286, 665277 (+834), 2,2%

4. Франция – 29233309, 147568 (+589), 0,5%

5. Германия – 25892255, 138183 (+961), 0,6%

6. Великобритания – 22207102, 177410 (+986), 0,8%

7. Россия – 18268958, 377869 (+719), 2,1% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)

8. Южная Корея – 17861744, 23802 (+311), 0,1%

9. Италия – 17116550, 165494 (+763), 1,0%

10. Турция – 15057184, 98911 (+50), 0,7%

11. Испания – 12179234, 105642 (+519), 0,9%

12. Вьетнам – 10699965, 43071 (+13), 0,4%

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ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ

(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные по 10 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 18 мая)

1. Перу – 6298

2. Болгария – 5410

3. Босния и Герцеговина – 4867

4. Венгрия – 4820

5. Северная Македония – 4461

6. Черногория – 4328

7. Грузия – 4229

8. Хорватия – 3929

9. Чехия – 3746

10. Словакия – 3671

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Израиль в этом списке на 85-м месте (1159 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 10812 умерших (+63 за неделю).