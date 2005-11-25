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Здоровье

Коронавирус в мире: за неделю заражаемость выросла, смертность снизилась

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Коронавирус в мире: за неделю заражаемость выросла, смертность снизилась
AP Photo/Virginia Mayo

Редакция NEWSru.co.il публикует список стран, где число официально зарегистрированных зараженных новым коронавирусом более 10 млн человек (по состоянию на 18 мая 2022 года, таких стран 12). В списке указано не только общее число смертей от COVID-19 в стране, но и число смертей за последнюю неделю.

Подчеркиваем: в списке приведены данные Worldometers. По данным ВОЗ, в некоторых странах официальная статистика не отражает реальной ситуации (в частности, это касается Индии, России и др.).

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Судя по Worldometers, на момент составления отчета, в мире было выявлено 524096444 заразившихся новым коронавирусом SARS-CoV-2 (5,6 млн новых заразившихся за неделю; на 47% больше, чем было выявлено на позапрошлой неделе), 6292624 из них умерли (12 тысяч за неделю; на 14% меньше, чем умерло на позапрошлой неделе). Средняя летальность от этой болезни в мире (отношение числа умерших от COVID-19 к общему числу зараженных) – 1,2%.

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Самая высокая смертность от коронавируса за неделю была зафиксирована в США (снижение на 38% по сравнению с позапрошлой неделей, после уточнения данных о смертности).

Смертность от COVID-19 в странах, где коронавирусом были заражены более 10 млн человек

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1. США – 84473447 выявленных заразившихся, 1027285 (+2181) умерших, летальность 1,2%
2. Индия – 43127032, 524260 (+157), 1,2% (по данным ВОЗ, умерших гораздо больше)
3. Бразилия – 30728286, 665277 (+834), 2,2%
4. Франция – 29233309, 147568 (+589), 0,5%
5. Германия – 25892255, 138183 (+961), 0,6%
6. Великобритания – 22207102, 177410 (+986), 0,8%
7. Россия – 18268958, 377869 (+719), 2,1% (по данным Росстата, умерших гораздо больше)
8. Южная Корея – 17861744, 23802 (+311), 0,1%
9. Италия – 17116550, 165494 (+763), 1,0%
10. Турция – 15057184, 98911 (+50), 0,7%
11. Испания – 12179234, 105642 (+519), 0,9%
12. Вьетнам – 10699965, 43071 (+13), 0,4%

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ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СМЕРТНОСТЬ
(число умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны; данные по 10 странам с самым высоким показателем, по состоянию на 18 мая)

1. Перу – 6298
2. Болгария – 5410
3. Босния и Герцеговина – 4867
4. Венгрия – 4820
5. Северная Македония – 4461
6. Черногория – 4328
7. Грузия – 4229
8. Хорватия – 3929
9. Чехия – 3746
10. Словакия – 3671

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Израиль в этом списке на 85-м месте (1159 умерших от COVID-19 на 1 миллион населения страны). За все время эпидемии 10812 умерших (+63 за неделю).

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// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 18 Мая 2022
Коронавирус в мире: более 524 млн заразились, около 6,3 млн умерли. Статистика по странам
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