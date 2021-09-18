Иерусалим:
16 - 28°
Тель-Авив:
21 - 30°
Эйлат:
24 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье18 сентября 2021 г., 07:48

FDA одобрило ревакцинацию против коронавируса для людей старше 65 лет. Комментарий минздрава Израиля

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
FDA одобрило ревакцинацию против коронавируса. Комментарий минздрава Израиля

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило ревакцинацию против коронавируса (третью "бустерную" прививку) для людей старше 65 лет и людей из группы риска, а также для медицинских работников.

Министерство здравоохранения Израиля отреагировало на это решение положительно, отметив, что США выбрали тот же путь, что и Израиль, где тоже сначала "бустерная" прививка делалась только пожилым гражданам, людям из групп риска, а также медработникам.

По мнению минздрава Израиля, по сути FDA признало эффективность ревакцинации.


На сегодняшний день "бустерную" дозу вакцины Pfizer получили более 3 миллионов израильтян. Абсолютное большинство людей старше 60 лет в Израиле вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 154/100 тысяч, тяжелобольных и привитых без "бустера" – 35/100 тысяч, тяжелобольных и привитых с "бустером" – 4/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 222, привитых без "бустера" – 101, привитых с "бустером" – 46.

Ранее на этой неделе было опубликовано новое исследование, проведенное группой ученых из Института Вайцмана, министерства здравоохранения, Техниона, Еврейского университета, института Гартнера и института KI. Оно показало высокую эффективность третьей дозы вакцины Pfizer как в профилактике заражения коронавирусом, так и в предотвращении тяжелой формы заболевания. Результаты исследования, опубликованные в The New England Journal of Medicine, показывают, что "бустерная" доза более чем в десять раз повышает иммунную защиту вакцинированных по сравнению с теми, кто был вакцинирован всего двумя дозами пять или более месяцев назад.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Здоровье // 16 сентября 2021
Исследование: третья прививка Pfizer более чем в 10 раз повышает иммунную защиту
// NEWSru.co.il // Здоровье // 03 сентября 2021
В США для бустерной прививки против коронавируса будет использоваться только Pfizer
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:48 FDA одобрило ревакцинацию против коронавируса для людей старше 65 лет. Комментарий минздрава Израиля
07:13 Новая наука о том, как мы сжигаем калории
06:32 Коронавирус в мире: более 228 млн заразились, около 4,7 млн умерли. Статистика по странам
22:41 Минздрав Израиля: более 68% тяжелобольных COVID-19 ни разу не прививались
21:26 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено более 2200 заразившихся, 19 больных COVID-19 умерли
20:34 В России начнется производство вакцины AstraZeneca на экспорт
19:06 Коронавирус в Израиле: за день умерли 29 человек; более 81 тысячи заражены
18:35 Минздрав Израиля: "бустерную" дозу вакцины получили более 3 миллионов израильтян
11:43 ЦАХАЛ начал задействовать механизм госпитализации на дому
10:28 Коронавирус в Израиле: более 83 тысяч зараженных, около 660 в тяжелом состоянии
Загрузка...