FDA одобрило ревакцинацию против коронавируса для людей старше 65 лет. Комментарий минздрава Израиля

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило ревакцинацию против коронавируса (третью "бустерную" прививку) для людей старше 65 лет и людей из группы риска, а также для медицинских работников.

Министерство здравоохранения Израиля отреагировало на это решение положительно, отметив, что США выбрали тот же путь, что и Израиль, где тоже сначала "бустерная" прививка делалась только пожилым гражданам, людям из групп риска, а также медработникам.

По мнению минздрава Израиля, по сути FDA признало эффективность ревакцинации.

На сегодняшний день "бустерную" дозу вакцины Pfizer получили более 3 миллионов израильтян. Абсолютное большинство людей старше 60 лет в Израиле вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 154/100 тысяч, тяжелобольных и привитых без "бустера" – 35/100 тысяч, тяжелобольных и привитых с "бустером" – 4/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 222, привитых без "бустера" – 101, привитых с "бустером" – 46.

Ранее на этой неделе было опубликовано новое исследование, проведенное группой ученых из Института Вайцмана, министерства здравоохранения, Техниона, Еврейского университета, института Гартнера и института KI. Оно показало высокую эффективность третьей дозы вакцины Pfizer как в профилактике заражения коронавирусом, так и в предотвращении тяжелой формы заболевания. Результаты исследования, опубликованные в The New England Journal of Medicine, показывают, что "бустерная" доза более чем в десять раз повышает иммунную защиту вакцинированных по сравнению с теми, кто был вакцинирован всего двумя дозами пять или более месяцев назад.