Исследование: третья прививка Pfizer более чем в 10 раз повышает иммунную защиту

Новое исследование, проведенное группой исследователей из Института Вайцмана, министерства здравоохранения, Техниона, Еврейского университета, института Гартнера и института KI, показало высокую эффективность третьей дозы вакцины Pfizer как в профилактике заражения коронавирусом, так и в предотвращении тяжелой формы заболевания.

Результаты исследования, опубликованные в The New England Journal of Medicine, показывают, что "бустерная" доза более чем в десять раз повышает иммунную защиту вакцинированных по сравнению с теми, кто был вакцинирован всего двумя дозами пять или более месяцев назад.