Иерусалим:
18 - 26°
Тель-Авив:
25 - 30°
Эйлат:
28 - 36°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Здоровье16 сентября 2021 г., 06:27

Исследование: третья прививка Pfizer более чем в 10 раз повышает иммунную защиту

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Исследование: третья прививка Pfizer более чем в 10 раз повышает иммунную защиту

Новое исследование, проведенное группой исследователей из Института Вайцмана, министерства здравоохранения, Техниона, Еврейского университета, института Гартнера и института KI, показало высокую эффективность третьей дозы вакцины Pfizer как в профилактике заражения коронавирусом, так и в предотвращении тяжелой формы заболевания.

Результаты исследования, опубликованные в The New England Journal of Medicine, показывают, что "бустерная" доза более чем в десять раз повышает иммунную защиту вакцинированных по сравнению с теми, кто был вакцинирован всего двумя дозами пять или более месяцев назад.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:15 Коронавирус в России: объявлено о 794 умерших от COVID-19 за сутки
09:13 Украина: за сутки выявлены более 5700 заразившихся коронавирусом, 101 больной COVID-19 умер
08:37 Коронавирус в мире: более 227 млн заразились, около 4,7 млн умерли. Статистика по странам
06:27 Исследование: третья прививка Pfizer более чем в 10 раз повышает иммунную защиту
19:10 Коронавирус в Израиле: возросло число больных в тяжелом и критическом состоянии
13:13 Исследование: заболевания глаз повышают риск деменции до 60%
13:03 Коронавирус в Палестинской автономии: за сутки выявлено около 2400 заразившихся, 19 больных COVID-19 умерли
11:18 Коронавирус в России: объявлено о 792 умерших от COVID-19 за сутки
10:47 Вакцинация против коронавируса в Израиле: 44% взрослых получили "бустерную" прививку
10:37 Коронавирус в Израиле: более 84 тысяч зараженных, 650 в тяжелом состоянии
Загрузка...