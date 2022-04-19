Спад шестой волны эпидемии коронавируса в Израиле: около 32 тысяч зараженных, менее 600 в больницах

Во вторник, 19 апреля, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Идет спад шестой волны эпидемии.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4038703 случаев заражения коронавирусом.

Количество зараженных учитывается по ПЦР-тестам и тестам в пунктах проверок (положительный результат домашнего теста в статистике не учитывается, если он не подтвержден на пункте проверки).

За последние сутки проведены 62591 тестов. В 9% случаев выявлялся коронавирус.

В настоящий момент заражены 32149 человек (-269 за сутки).

10647 заболевших COVID-19 умерли (+17 за сутки; уточнены данные за несколько дней).

598 заболевших в больницах (+16 за сутки; 1,8% от текущего числа зараженных), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 216 пациентов (-4 за сутки; 0,7% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 75 (-3) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,7.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 87% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет полностью вакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 40/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 11/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 9/100 тысяч. При этом на фоне высокой заражаемости в абсолютных числах количество тяжелобольных среди полностью вакцинированных пожилых людей растет: на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 32, привитых давно (более полугода) – 9, полностью привитых – 131. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.

По данным минздрава Израиля на 19 апреля, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6705575 человек (72% населения страны), вторую дозу – 6133264 человек (65% населения страны). 4484464 человек привиты третьей дозой (48% населения страны). Четвертую дозу получили 796184 человек (9% населения страны).

В последние месяцы процесс вакцинации в Израиле идет очень медленно. Растет число людей, которые делали прививку более полугода назад (то есть не могут считаться "полностью вакцинированными").

Записаться в очередь на прививку можно в больничной кассе: по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.

КАРАНТИННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Наличие "зеленого сертификата" требуется только на мероприятиях "с повышенным риском". Например, на торжествах или вечеринках с большим количеством участников.

Право на "зеленый сертификат" имеют следующие группы населения:

- Лица, привитые двумя дозами вакцины, когда с получения второй дозы прошло не более четырех месяцев;

- Лица, переболевшие коронавирусом, если с момента выздоровления не прошло более четырех месяцев;

- Лица, привитые тремя или четырьмя дозами вакцины, вне зависимости от даты прививки.

Принято решение об отмене "зеленого стандарта". Однако все еще надо будет делать антиген-тест перед входом в дома престарелых.

- учащиеся средних классов освобождены от еженедельных тестов на коронавирус.

- отменено тестирование на коронавирус в начальных классах.

Въезд и выезд из Израиля

С 1 марта Израиль полностью открылся для туристов – как привитых, так и не привитых против коронавируса.

Для въезда в Израиль туристы должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.

Израильтяне, возвращающиеся в страну из-за рубежа, освобождаются от обязанности предъявлять при посадке на самолет отрицательный результат ПЦР-теста или антиген-теста.

Обязанность делать в аэропорту имени Бен-Гуриона ПЦР-тест сразу после приземления остается как для туристов, так и для израильтян.

И туристы, и израильтяне должны находиться после прилета в карантине в течение 24 часов или до получения отрицательного результата теста на коронавирус.