Коронавирус в мире: свыше 505 млн заразились, более 6,2 млн умерли. Статистика по странам
Постоянно обновляемая мониторинговая страница Worldometers показывает, что, по состоянию на 19 апреля 2022 года, в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 6224784 человек (+1716 за сутки), более 505 млн заразились, более 42 млн инфицированы в настоящее время, около 457 млн заразившихся признаны выздоровевшими. Средняя летальность: 1,2%.
Страны, где умерших от коронавируса больше 100 тысяч (указаны официально подтвержденные данные; реальные данные, по оценке ВОЗ, в несколько раз выше):
США – 1015790 умерших
Бразилия – 662076
Индия – 521996 (ВОЗ: умерших в 8 раз больше)
Россия – 373713 (Росстат: в РФ намного больше умерших от COVID-19)
Мексика – 323949
Перу – 212630
Великобритания – 171396
Италия – 161766
Индонезия – 155903
Франция – 144205
Иран – 140854
Колумбия – 139751
Германия – 133437
Аргентина – 128344
Польша – 115838
Украина – 108220
Испания – 103266
ЮАР – 100181
В других странах пока, по официальным данным, менее 100 тысяч умерших от COVID-19.
Среди названных выше стран самая высокая относительная смертность (>1000 умерших на 1 миллион населения):
Перу – 6292
Бразилия – 3076
Польша – 3067
США – 3037
Аргентина – 2794
Колумбия – 2695
Италия – 2683
Россия – 2559
Великобритания – 2501
Украина – 2501
Мексика – 2466
Испания – 2207
Франция – 2201
ЮАР – 1652
Иран – 1639
Германия – 1584
Больше всего заражений (округленные до млн значения) выявлено в:
США – 82 млн человек
Индии – 43 млн
Бразилии – 30 млн
Франции – 28 млн
Германии – 23 млн
Великобритании – 22 млн
России – 18 млн
Южной Корее – 16 млн
Италии – 16 млн
Турции – 15 млн
Испании – 12 млн
Вьетнаме – 10 млн
В Израиле 4036684 заражений, 10647 заболевших умерли. Относительная смертность: 1142 на 1 млн (85-е место в мире). Летальность: 0,25%.
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