Минздрав Израиля предупредил врачей о вспышке воспаления печени у детей неизвестной этиологии

Министерство здравоохранения Израиля разослало в медицинские учреждения по всей стране предупреждение о возможной вспышке острого воспаления печени у детей неизвестной этиологии.

В сообщении минздрава говорится, что за последние месяцы было выявлено около 70 случаев заболевания детей в Великобритании, США, Испании и Ирландии острым гепатитом, причина которого до сих пор не установлено.

В большинстве случаев речь идет о детях в возрасте от двух до пяти лет с симптомами острого воспаления печени, включая рвоту. В некоторых случаях болезнь привела к отказу печени и необходимости в трансплантации. До сегодняшнего дня нет ни одного сообщения о смерти пациента в результате болезни. Отмечается, что исключена причастность к этой болезни известных вирусов гепатита A, B, C, D и E. У некоторых заболевших детей был выявлен коронавирус или аденовирусом.

14-й телеканал опубликовал копию письма минздрава, в котором содержится просьба к медикам "повысить бдительность" и сообщать обо всех случаях, подпадающих под указанные критерии.

К настоящему моменту в Израиле не выявлено ни одного случая болезни детей воспалением печени неясной этиологии