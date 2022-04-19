Анестезиологи не рекомендуют полный наркоз тем, кто недавно переболел коронавирусом

Ассоциация врачей-анестезиологов во главе с доктором Шаем Файном предупреждает об угрозе различных осложнений после полного наркоза у пациентов, недавно перенесших коронавирусную инфекцию. При этом они ссылаются на клинические исследование в Израиле и за рубежом, согласно которым риск осложнений существует в течение первых двух месяцев после болезни.

Во вторник, 19 апреля, в программе "Тохнит Хасахон", выходящей на 12-м телеканале, сообщалось, что уже несколько недель в министерстве здравоохранения проходят обсуждения на эту тему. В документе, который попал в редакцию телеканала, говорится, что у больных, перенесших коронавирус в легкой форме, угроза осложнений от наркоза сохраняется в течение месяца, у тех, кто болел тяжело - от двух до трех месяцев.

Согласно прогнозам, после окончания Песаха министерство здравоохранения выпустит рекомендацию - воздержаться от проведения плановой операции под полным наркозом в течение двух месяцев после коронавируса.