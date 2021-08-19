Начата вакцинация "бустерной" дозой педагогов, беременных женщин и тех, кому за 40

Специальная комиссия минздрава разрешила начать вакцинацию бустерной дозой лиц в категории 40+ лет.

Кроме того, комиссия рекомендовала начать вакцинацию третьей дозой работников системы образования, а также беременных женщин.

Оба этих решения нуждаются в утверждении гендиректором министерства здравоохранения.

Отметим, что заседание комиссии по вакцинации продолжалось несколько часов. Никто из участвовавших в обсуждении не возражал о расширении категорий лиц, которым рекомендована "бустерная" вакцинация. Споры возникли по поводу категории 30+, вакцинацию которой решили начать через несколько недель.

Ранее 19 августа сообщалось, что больничные кассы, не дожидаясь официального решения о вакцинации новых категорий населения, начали подготовку к кампании по вакцинации лиц, старше 40 лет. Больничная касса "Маккаби" сообщила, что лица, которым рекомендована "бустерная" прививка, могут взять очередь уже на завтра. О начале вакцинации с 20 августа также сообщила больничная касса "Клалит".

Члены больничной кассы "Меухедет" младше 50 в социальных сетях публикуют фотографии с прививочных пунктов, чтобы показать, что они сделали третью прививку.

Глава правительства Нафтали Беннет приветствовал решение специалистов минздрава. "Сделан еще один важный шаг в борьбе с штаммом "дельта". Государство Израиль на переднем крае всемирной борьбы с эпидемией. Граждане Израиля первыми в мире получили третью дозу вакцины, и мы продолжаем открывать возможности для очередных возрастных групп.

Завтра утром мне сделают третью дополнительную прививку. Призываю всех, кто соответствует установленным критериям, сделать прививку. Возьмите на себя ответственность за здоровье и источник дохода каждого из нас. Сейчас не время рисковать жизнью.

Благодарю специалистов группы по борьбе с эпидемиями, министра здравоохранения Ницана Горовица, генерального директора минздрава профессора Нахмана Аша и всех сотрудников системы здравоохранения за самоотверженный труд на благо граждан Израиля.

Пришло время активизировать усилия, чтобы остановить волну "Дельты" и предотвратить локдаун, который нанесёт ущерб экономике и благосостоянию граждан. Это выполнимо. Не теряйте времени, пойдите и сделайте прививку".