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NEWSru.co.il :: Здоровье19 декабря 2021 г., 09:24

Украина: за сутки выявлено более 3600 заразившихся коронавирусом, 176 больных COVID-19 умерли

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Украина: за сутки выявлено более 3600 заразившихся коронавирусом, 176 больных COVID-19 умерли

19 декабря министерство здравоохранения Украины опубликовало новые данные по эпидемии коронавирусной болезни COVID-19.

Согласно официальной информации, жертвами коронавируса в стране стали 93105 человек (+176 за сутки).

Общее число выявленных заразившихся: 3608151 (+3602  за сутки).

3331865 (+6866 за сутки) жителей Украины признаны выздоровевшими после заражения коронавирусом.


Первой дозой вакцинированы 14,3 млн украинцев (34%). Вторую дозу получили 12,8 млн украинцев (30%).

В течение последних месяцев наблюдался значительный рост темпов заражения и смертности от коронавируса на территории Украины. Новая волна эпидемии связана с недостаточным уровнем вакцинации и несоблюдением карантинных норм.

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