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Здоровье

Минздрав предупреждает: в нескольких районах Нетании воду необходимо кипятить

Экология
Нетания
Минздрав
время публикации: 19 февраля 2025 г., 15:11 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 15:11

В связи с аномальными результатами микробиологической пробы воды министерство здравоохранения сообщает о необходимости кипятить воду на нескольких улицах в Нетании. Водопроводную воду необходимо кипятить перед питьем, приготовлением пищи, приготовлением лекарств и чисткой зубов.

Список улиц, жители которых должны кипятить воду: Усишкин, Жаботински, Давид Ремез, Дизенгоф на участке между улицей Герцль и проспектом Иерушалаим, Смелански на участке между Герцль и Гальперин.

Для купания и санитарных нужд кипятить воду не нужно.

Министерство здравоохранения поручило поставщику воды принять меры по устранению неисправностей. Данное указание действует вплоть до дальнейшего уведомления.

Здоровье
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