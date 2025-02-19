Минздрав предупреждает: в нескольких районах Нетании воду необходимо кипятить

В связи с аномальными результатами микробиологической пробы воды министерство здравоохранения сообщает о необходимости кипятить воду на нескольких улицах в Нетании. Водопроводную воду необходимо кипятить перед питьем, приготовлением пищи, приготовлением лекарств и чисткой зубов.

Список улиц, жители которых должны кипятить воду: Усишкин, Жаботински, Давид Ремез, Дизенгоф на участке между улицей Герцль и проспектом Иерушалаим, Смелански на участке между Герцль и Гальперин.

Для купания и санитарных нужд кипятить воду не нужно.

Министерство здравоохранения поручило поставщику воды принять меры по устранению неисправностей. Данное указание действует вплоть до дальнейшего уведомления.