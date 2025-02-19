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В секторе Газы возобновляется массовая вакцинация от полиомиелита

Газа
Вакцины
Инфекции
время публикации: 19 февраля 2025 г., 14:48 | последнее обновление: 19 февраля 2025 г., 14:48
В секторе Газы возобновляется массовая вакцинация от полиомиелита
AP Photo/Abdel Kareem Hana

С 22 по 26 февраля в секторе Газы будет продолжена массовая кампания по вакцинации детей от полиомиелита. Новая оральная вакцина против полиомиелита второго типа (nOPV2) будет введена более чем 591 тысяче детей в возрасте до 10 лет. Вакцинация возобновляется в связи с недавним обнаружением полиовируса в пробах сточных вод в Газе.

Как сообщает ВОЗ, текущая обстановка в секторе Газы, включая переполненность убежищ и поврежденную инфраструктуру водоснабжения, санитарии и гоигиены создает идеальные условия для дальнейшего распространения полиовируса, а масштабное перемещение населения в результате прекращения огня усугубит этот процесс.

Во Всемирной организации здравоохранения утверждают, что два предыдущих раунда вакцинации в секторе Газы были успешно проведены в сентябре и октябре 2024 года, охватив более 95% целевой группы. Однако из-за военных действий оставались сложности в доступе к определенным районам сектора, таким как Джабалия, Бейт-Лахия и Бейт-Ханун, и примерно 7000 детей пропустили вакцинацию.

С августа 2024 года, когда вызванный полиомиелитом паралич развился у десятимесячного ребенка в секторе Газы, новых случаев зарегистрировано не было, однако пробы из окружающей среды в Дир эль-Балахе и Хан-Юнисе подтверждают наличие полиовируса.

Кампания по вакцинации будет проводиться министерством здравоохранения сектора Газы при поддержке ВОЗ, UNICEF и UNRWA.

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